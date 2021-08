Apple will Chefs überzeugen: „11 Gründe warum der Mac gut fürs Business ist“

Wer seinen Chef davon überzeugen will, dass ein Mac die bessere Alternative zum Windows-Rechner am Arbeitsplatz wäre, bekommt von Apple Deutschland jetzt einen Stapel Argumente frei Haus. Unter der Überschrift „11 Gründe warum der Mac gut fürs Business ist“ fasst Apple die Stärken aktueller Mac-Computer zusammen und räumt dabei auch mit längst überholten Vorurteilen auf.

An erster Stelle der Argumentationskette steht zumindest aus Apples Sicht die herausragende Leistung der neuen Apple-Prozessoren und damit verbunden auch die Möglichkeit des effektiveren Arbeitens. Beim Einsatz von Notebooks kommt hier noch die außergewöhnlich lange Batterielaufzeit der MacBooks mit bis zu 18 Stunden hinzu.

Apple wirbt zudem mit intuitiven Nutzungsmöglichkeiten und einfacher Konfiguration sowie unternehmensfreundlichen Integrationsmöglichkeiten beispielsweise durch automatisierte Anwendungsbereitstellung und zentrale Verwaltung. Gleichzeitig will der Hersteller mit dem Vorurteil aufräumen, dass etliche der in Unternehmen genutzten Apps nur für Windows-Computer bereitstehen und macht die Ansage, dass alle von Unternemen benötigten Apps perfekt auch auf dem Mac laufen.

Die neue, im Rahmen der Kampagne „Apple at Work“ veröffentlichte Webseite ist in den USA bereits seit mehreren Wochen abrufbar. Jetzt hat Apple Deutschland die „11 Gründe“ auch in einer deutschen Version veröffentlicht und verlinkt von dort aus auch auf verwandte Themenbereiche wie Macs in IT-Umgebungen und Apps für den Unternehmenseinsatz. Als Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Macs im Unternehmensumfeld führt Apple unter anderem SAP, IBM und Salesforce an.

Im Rahmen seiner „Apple at Work“-Kampagne will Apple die IT-Entscheidungen von Unternehmen nicht nur durch die Auflistung von Leistungsdaten und Anwendungsmöglichkeiten beeinflussen, sondern betont besonders auch den damit verbundenen Motivationsschub für die Mitarbeiter. Als Beispiel hierfür soll die Erfolgsgeschichte des Finanzunternehmens Capital One herhalten: „Wenn Menschen ihre Arbeit lieben, leisten sie auch großartige Arbeit“.