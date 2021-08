Pitaka mit neuem Case und Magnetständer für das iPad Pro 2021

Das neue MagEZ Case 2 für iPad Pro 2021 von Pitaka muss man in Kombination mit dem passenden Tablet-Ständer MagEZ Stand sehen. Vermutlich hat sich der Hersteller hier auch ein wenig von Apples MagSafe-Konzept inspirieren lassen und sein neues Zubehör so konzipiert, dass das iPad im MagEZ Case magnetisch am MagEZ Stand haftet. Drahtlos geladen kann es dabei natürlich nicht werden, dafür bietet der Ständer im Fuß eine kabellose Ladestation für Smartphones oder sonstiges Zubehör.

