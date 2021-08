1Password: Selbst gehostete Tresore im Gespräch

Der Passwort-Manager 1Password war lange Zeit als lokale Lösung zur Verwaltung und Sicherung persönlicher Login- und Account-Daten konzipiert. Anwender erstellten sogenannte Tresore, sicherten diese auf ihren Macs und nutzen anschließend Dropbox, das iCloud Drive oder den lokalen WLAN-Abgleich im Heimnetz dafür, dass die Tresore auf allen Endgeräten stets die selben Inhalte zeigten.

Seit 2018 setzt 1Password auf die Cloud

2018 fing 1Password dann damit an, Bestandskunden und neue Anwender in die Cloud zu verlagern. Passwort-Tresore, so das neue Konzept, sollten nicht mehr vorwiegend auf den Rechnern der Kunden lagern, sondern direkt auf den 1Password-Servern liegen und im Netz bearbeitet werden.

Inzwischen ist 1Password für viele Nutzer mehr Web- als Mac-Anwendung und scheint mit dem Abo-Konzept und dem in der Cloud gehosteten Tresoren ganz gut zu Fahren – erst kürzlich freute sich das für 1Password verantwortliche Software-Studio AgileBits über neues Risiko-Kapital in Höhe von $100 Millionen.

Umfrage klopft Nachfrage ab

Allerdings scheint man nun über ein neues Angebot für all jene Anwender nachzudenken, die ihre Passwort-Tresore nicht in der Cloud der Software-Anbieter lagern wollen. So befragt AgileBits interessierte Anwender aktuell nach ihrer Meinung zu einem selbst gehosteten 1Password-Angebot.

Das hier abgelegte Umfrage-Formular fragt etwa: Möchten Sie einen selbst gehosteten 1Password-Dienst? Wenn wir diesen anbieten würden, wie würden Sie ihn gerne nutzen?

Interessierte Nutzer sind dazu aufgerufen bei der Umfrage mitzumachen und den 1Password-Verantwortlichen mitzuteilen, was genau gewünscht wird, damit diese „die richtige Lösung entwickeln, wenn überhaupt“.

Auch Threema im Self-Hosting

Die Nachfrage nach selbst gehosteten Services nimmt seit einiger Zeit wieder spürbar zu. Erst Ende Juli hat der vollverschlüsselte Threema-Messenger mit Threema OnPrem eine eigenen Self-Hosting-Lösung bereitgestellt.