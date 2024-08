Herbe Niederlage: Googles Milliardenzahlungen an Apple unrechtmäßig

Der Technologiekonzern Google hat illegal gehandelt, um seine Monopolstellung in der Kategorie der Online-Suchmaschinen weiter zu zementieren. Dies hat ein US-Bundesgericht festgestellt und damit eine Entscheidung formuliert, die weitreichende Folgen für die großen Tech-Konzerne in den Vereinigten Staaten und weltweit haben könnte.

Amit Mehta, Richter am Bezirksgericht in Washington D.C., stellte fest, dass Google seine marktbeherrschende Stellung durch Zahlungen an Unternehmen wie Apple und Samsung missbraucht hat, um sich den Platz als voreingestellte Suchmaschine in deren Geräten und Browsern zu sichern.

Maßnahmen werden noch festgelegt

Das Urteil ist ein bedeutender Rückschlag für Google, dessen kommerzieller Erfolg zu großen Teilen auf der dominierenden Position der Google-Suchmaschine basiert, und könnte erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

Richter Mehta wird in den kommenden Wochen und Monaten nun Maßnahmen festlegen, um Googles wettbewerbswidriges Verhalten zu stoppen. Selbst eine Unternehmensaufspaltung liegt im Bereich des Möglichen.

Milliardenzahlungen an Apple

Die Klage von 2020 argumentierte, dass Googles Suchmaschine zu unrecht fast 90 Prozent der weltweiten Websuchen abwickelt. Denn: Google investiert Milliarden, um als voreingestellte Suchmaschine auf Browsern wie Apples Safari und Mozillas Firefox gelistet zu sein, und zahlte allein Apple mehrfach zweistellige Milliardenbeträge. 2021 etwa überwies Google 22 Milliarden Euro an Apple.

Rechtsexperten erwarten, dass dieses Urteil andere Kartellrechtsverfahren gegen große Technologieunternehmen beeinflussen wird, einschließlich laufender Untersuchungen gegen Meta und Amazon. Auch in Europa steht Google unter kartellrechtlicher Beobachtung, besonders im Bereich der Online-Werbung.