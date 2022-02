Apple warnt vor Beta-Installationen unter macOS Catalina

macOS 12.3 ist seit vergangener Woche auch im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm verfügbar. Die interessanteste Ergänzung im Zusammenhang mit diesem Update ist sicherlich die Einführung von „Universal Control“. Das die im Deutschen „Nahtlose Steuerung“ genannte Funktion ermöglicht den fließenden Wechsel bei der Bedienung mit Eingabegeräten zwischen mehreren Geräten, so lassen sich beispielsweise Dateien von einem iPad mit der Maus direkt auf einen daneben liegenden Mac-Bildschirm ziehen. Eine Funktionserweiterung, die verständlicherweise zahlreiche Nutzer gerne so schnell wie möglich ausprobieren wollen.

Eigentlich hat Apple die Option, macOS auf einem separaten AFPS-Volume zu installieren, gezielt für einen solchen Einsatz bereitgestellt. Wie das Unternehmen nun mitteilt, kann es im Rahmen solcher Setups aktuell allerdings zu Problemen kommen, wenn man nach Nutzung der Testinstallation wieder zurück zur ursprünglich genutzten Version von macOS wechseln will. Offenbar besteht die Möglichkeit, dass der Rechner hier in einer Bootschleife hängen bleibt und im schlimmsten Fall eine Neuinstallation erforderlich ist. Wir gehen davon aus, dass dieses Problem mit den nächsten Testversionen behoben wird.

Die Probleme treten Apple zufolge jedoch nur auf, wenn für die Installation der Testsoftware ein separates Volume genutzt wird, man also zwei verschiedene Betriebssysteme auf ein und derselben Festplatte installieren will, um nach Belieben zwischen diesen beiden Installationen zu wechseln .

