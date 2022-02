Was nicht sonderlich spektakulär klingt, entwickelt sich schnell zur Sucht und man kann es in der Regel kaum erwarten, bis das nächste, alle 24 Stunden erscheinende Worträtsel auf der Webseite gelöst werden will. Im Zusammenhang mit der Übernahme durch die New York Times scheint es zumindest möglich, dass Wordle künftig auch für andere Sprachen lizenziert oder gar als App angeboten wird.

Krasse Erfolgsstory Browserspiel Wordle geht für 1 Million an die New York Times

