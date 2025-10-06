Apple vor Führungswechsel: Abgänge in der Chefetage zeichnen sich ab

Der Rückzug von Chief Operating Officer Jeff Williams ist seit dem Sommer bekannt, doch nun mehren sich die Hinweise auf weitere Veränderungen in der Führungsriege von Apple. Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg berichtet, denken mehrere Top-Manager des Unternehmens aktuell über ihren Abschied nach oder prüfen konkrete Optionen für einen Rückzug.

War mal als Cooks Nachfolger im Gespräch: COO Jeff Williams

Betroffen sind unter anderem Johny Srouji, der langjährige Leiter der Hardwareentwicklung, sowie Lisa Jackson, die bei Apple für Umwelt- und Regierungsfragen verantwortlich ist. Auch bei John Giannandrea, dem bisherigen Leiter des KI-Bereichs, ist die interne Zukunftsperspektive unklar. Vor allem rund um Siri und Apple Intelligence gab es zuletzt größere Herausforderungen, was strukturelle Umstellungen und externe Neubesetzungen zur Folge haben könnte.

Apples Produktstrategie: Wer intern den Kurs bestimmt

Ternus rückt zunehmend in den Fokus

Im Zentrum der Spekulationen um eine mögliche Nachfolge von Tim Cook steht weiterhin John Ternus. Der Chef der Hardwareentwicklung gilt intern als führender Kandidat, sollte Cook den CEO-Posten abgeben. Ternus ist 50 Jahre alt, war in den vergangenen Monaten prominent in der Außendarstellung vertreten und hat unter anderem das neue iPhone Air präsentiert. Auch beim Verkaufsstart der iPhone-17-Reihe übernahm er repräsentative Aufgaben in den Apple Stores.

Wird aktuell als nächster CEO gehandelt: John Ternus

Ternus bringt nicht nur technisches Know-how mit, sondern verfügt auch über langjährige Erfahrung bei Apple und genießt das Vertrauen der Unternehmensführung. Als Produktentwickler war er in den vergangenen Jahren zunehmend in strategische Entscheidungen eingebunden und hat seinen Einfluss über die reine Hardwareverantwortung hinaus ausgebaut.

Zukunft der Konzernspitze

Tim Cook wird am 1. November 65 Jahre alt. Mit dem Ausscheiden von Williams fehlt derzeit ein klar benannter Stellvertreter, was die Diskussion um Cooks künftige Rolle erneut in den Fokus rückt. Denkbar wäre, dass Cook nach einem Rückzug aus dem Tagesgeschäft eine beratende Rolle im Aufsichtsrat übernimmt.

Für den Fall eines plötzlichen Führungswechsels gelten auch Sabih Khan und Deirdre O’Brien als erfahrene Ansprechpartner. Doch mittelfristig spricht vieles für eine technikorientierte Neuausrichtung mit einem CEO aus der Produktentwicklung. Das macht Ternus derzeit zur naheliegenden Wahl.