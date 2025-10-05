waipu.tv und Disney+ oder Netflix zum halben Preis

Vor vier Wochen haben wir über die September-Aktion von waipu.tv berichtet. Im Rahmen des Angebots gibt es den IPTV-Dienst inklusive Netflix oder Disney+ mit 50 Prozent Rabatt. Eigentlich sollte das Sonderangebot nur bis Ende September laufen, doch waipu.tv hat nochmal verlängert. Der heutige Sonntag ist nun endgültig der letzte Tag, an dem sich waipu.tv Perfect Plus in Kombination mit Netflix oder Disney+ für den halben Preis buchen lässt.

Die 50 Prozent Preisnachlass beziehen sich nicht nur auf die Monatsgebühren von waipu.tv Perfect Plus, sondern auch auf die Kosten für Netflix oder Disney+. So lässt sich etwa Netflix ohne Werbung günstiger buchen, als es regulär kosten würde, und das IPTV- und Mediathek-Angebot von waipu.tv Perfect Plus gibt es zusätzlich dazu. Letzteres wird regulär sonst mit 14,99 Euro im Monat abgerechnet.

Unsere Screenshots zeigen die heute noch gültigen Aktionspreise für Netflix und Disney+. Ihr könnt waipu.tv Perfect Plus mit den unterschiedlichen Tarifstufen der beiden Videodienste kombinieren. Dabei müsst ihr lediglich beachten, dass die Abos zu den Sonderkonditionen zwölf Monate lang laufen. Wird nicht gekündigt, dann verlängern sich die Abos auf Monatsbasis zu den regulären Preisen.

waipu.tv Perfect Plus als Alternative zu Kabel-TV

waipu.tv Perfect Plus ermöglicht den IPTV-Zugriff auf über 300 TV-Sender, die größtenteils in HD empfangen werden können. Der Dienst eignet sich als Ersatz für einen Kabelanschluss und setzt laut Anbieter eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 6 Mbit/s für SD-Qualität und 16 Mbit/s für HD-Qualität voraus. Optimal sind Verbindungen mit mindestens 50 Mbit/s, zeitgemäße Internettarife liefern hier ohnehin ein Vielfaches mehr.

Neben dem Zugriff auf Live-TV inklusive ausgewählter Pay-TV-Sender ist auch eine Mediathek mit mehr als 40.000 Film- und Serienfolgen zum On-Demand-Zugriff über waipu.tv im Preis inbegriffen. Zudem ermöglicht ein Online-Videorekorder die Aufzeichnung von bis zu 150 Stunden Live-TV für den späteren Zugriff.

Leser hatten bei unserem letzten Beitrag zu waipu.tv allerdings auf Einschränkungen bei der Aufnahmefunktion hingewiesen. So kann man zwar HD-Aufnahmen von öffentlich-rechtlichen Sendern und Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe anfertigen, jedoch nur in den Aufnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender auch spulen. Sender der RTL-Familie lassen sich generell nur in SD-Qualität aufnehmen.

Alle Infos zur Sonderaktion finden sich hier.