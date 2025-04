Apple von US-Zöllen getrieben: „Luftbrücke“ für Premium-Produkte

Mit dem Inkrafttreten der neuen Strafzölle auf Importe aus aller Welt hat die Trump-Regierung zahlreiche Technologieunternehmen weltweit unter Zugzwang gesetzt. Vor allem Firmen wie Apple, die stark auf asiatische Fertigungsstätten angewiesen sind, sollen mit kurzfristigen Maßnahmen auf die neuen Strafzölle reagiert haben.

Nur ein Symbolbild: In Chinas Logistik-Hubs dürfte es aber ähnlich ausgesehen haben

„Luftbrücke“ für Premium-Produkte

Brancheninternen Angaben zufolge sollen mehrere Elektronikkonzerne, darunter Apple und Microsoft, ihre Zulieferer dazu aufgefordert haben, hochwertige Geräte kurzfristig per Luftfracht in die Vereinigten Staaten zu transportieren – noch bevor die neuen Zollregelungen in Kraft treten. Dies berichtet der Fachdienst Nikkei.

Logistikunternehmen sollen demnach von einer stark erhöhten Nachfrage nach Expresslieferungen in die USA berichtet haben. Die knappe Zeit bis zum Einsetzen der Zölle habe zahlreiche Lieferketten unter erheblichen Druck gesetzt. Die Kapazitäten für spontane Lieferungen seien jedoch begrenzt, da viele Zulieferer nicht über ausreichend Bauteile oder Lagerbestände verfügten.

Neben kurzfristigen Maßnahmen zeichnet sich auch eine strategische Neuausrichtung ab. Einige Hersteller evaluieren ihre Produktionsstandorte und Absatzmärkte neu, um Risiken durch weitere Zollerhöhungen zu minimieren.

Amerika ist Apples wichtigster Markt

Apple dürfte davon ebenfalls betroffen sein: Apple fährt einen erheblicher Teil des Umsatzes in Nordamerika ein, während die Fertigung nach wie vor größtenteils in China erfolgt.

Im Rahmen der zuletzt bekannt gegebenen Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 zeigt sich, dass Apple den Großteil seiner Umsätze weiterhin auf dem amerikanischen Kontinent erzielt: Mit einem Anteil von rund 42 Prozent entfielen etwa 52,6 Milliarden US-Dollar auf die USA, Kanada und Lateinamerika. Europa folgt mit einem Umsatzanteil von rund 27 Prozent und bleibt damit der zweitwichtigste Absatzmarkt des Unternehmens.

Auf China inklusive Hongkong und Taiwan – zusammengefasst unter „Greater China“ – entfielen rund 15 Prozent der Quartalsumsätze. Die restlichen Regionen Asiens trugen in kleinerem Umfang zum Gesamtergebnis bei: Japan kam auf einen Anteil von rund 7 Prozent, während der übrige asiatisch-pazifische Raum, darunter Länder wie Australien, Südkorea oder Indien, etwa 8 Prozent zum Umsatz beisteuerte.

Die Bemühungen, Teile der iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern, seien noch nicht ausreichend weit fortgeschritten, um die hohe Nachfrage vollständig zu decken. Analysten gehen davon aus, dass sich die zusätzlichen Kosten infolge der Zölle auf die Endverbraucherpreise auswirken könnten.