Drei USB-C-Spezialkabel: Dual, magnetisch und mit HDMI

Drei aktuelle USB-C-Kabel von Anker und Baseus sind derzeit zu reduzierten Preisen erhältlich. Die Hersteller richten sich mit ihren Spezialkabeln an unterschiedliche Nutzergruppen – von mobilen MacBook-Anwendern bis hin zu iPhone-Nutzern, die auf eine einfache Kabelorganisation Wert legen.

USB-C auf HDMI: Kombikabel mit Ladefunktion

Anker bietet ein USB-C-auf-HDMI-Kabel an, das neben der Videoübertragung auch die Stromversorgung angeschlossener Geräte unterstützt. Während Apple für vergleichbare Funktionen einen Adapter samt separatem HDMI-Kabel vorsieht, kombiniert Anker beide Komponenten in einem 90 Zentimeter langen Kabel. Auf einer Seite befindet sich ein USB-C-Stecker, am anderen Ende ein HDMI-Stecker mit zusätzlichem USB-C-Port zur Stromversorgung.

Der Hersteller gibt an, dass sich darüber angeschlossene Geräte mit bis zu 140 Watt laden lassen. Nutzer können damit etwa ein MacBook Air oder ein iPad mit HDMI-Ausgang versorgen – auch dann, wenn diese Geräte keinen eigenen HDMI-Port besitzen. Das Kabel unterstützt eine 4K-Bildübertragung bei 60 Hz und ist mit einem robusten Nylonmantel ausgestattet. Statt 29,99 Euro kostet die Strippe aktuell 23,99 Euro.

Baseus PicoGo: Magnetisch, trotzdem flexibel

Mit dem PicoGo USB-C-Kabel hat Baseus sein Sortiment kürzlich um ein magnetisch selbstorganisierendes Ladekabel erweitert. Das 110 Zentimeter lange Modell soll sich laut Anbieter selbstständig entwirren und ist für eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt freigegeben. Damit lassen sich sowohl Smartphones als auch größere Notebooks wie das MacBook Pro mit hoher Geschwindigkeit laden.

Besonderes Merkmal ist das sogenannte „Snap-Back“-System: Die integrierten Magnete erleichtern das Aufrollen des Kabels und sollen Kabelsalat verhindern. Getestet wurde es auf mehr als 10.000 Biegungen. Statt 19,99 Euro kostet das Magnetkabel aktuell 13,99 Euro.

Dual-USB-C: Laden und Daten mit einem Kabel

Ein weiteres Angebot von Anker richtet sich an Anwender, die mehrere USB-C-Geräte gleichzeitig laden wollen. Das 120 Zentimeter lange 2-in-1-Kabel verfügt über zwei USB-C-Stecker auf einer Seite, sodass sich zwei Endgeräte gleichzeitig mit einem einzigen Ladegerät verbinden lassen. Die maximale Ladeleistung liegt bei 140 Watt, sofern nur ein Gerät genutzt wird. Im Zwei-Geräte-Betrieb verteilt das Kabel den Strom abhängig vom jeweiligen Bedarf, wobei das zuerst angeschlossene Gerät priorisiert wird.

Auch die Datenübertragung erfolgt nach diesem Prinzip: Nur ein Gerät kann gleichzeitig auf den Datenaustausch zugreifen, ebenfalls abhängig von der Reihenfolge der Verbindung. Anker empfiehlt Netzteile mit mindestens 45 Watt. Der Listenpreis liegt bei 19,99 Euro, heute ist das Dual-Kabel für 10,99 Euro zu haben.