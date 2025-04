Paramount+: Die Katalog-Neuheiten im Mai 2025

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+ hat seine Highlights für Mai bekanntgegeben. Im Mittelpunkt der Neuzugänge stehen dabei mehrere Serienstarts, Fortsetzungen und Filmveröffentlichungen.

Thematisch bewegt sich das Angebot zwischen Action, Drama und Reality-TV. Die Inhalte sollen laut Anbieter schrittweise über den Monat verteilt auf der Plattform bereitgestellt werden.

Zum Monatsbeginn startet die siebte Staffel der Militärserie „SEAL Team“. Diese verfolgt das Einsatzgeschehen einer Spezialeinheit der US-Streitkräfte und beleuchtet zugleich deren Alltag abseits der Missionen. Alle zehn Episoden werden zum Start am 1. Mai abrufbar sein.

Ab dem 9. Mai folgt die sechsteilige Serie „Insomnia“. Sie dreht sich um eine Frau, die kurz vor einem runden Geburtstag mit zunehmender Schlaflosigkeit konfrontiert wird. Die persönliche Geschichte wird mit familiären Ereignissen aus der Vergangenheit verknüpft und soll psychologische Spannung erzeugen.

Gladiator II, MobLand und PAW Patrol

Am 28. Mai wird der Film „Gladiator II“ veröffentlicht. Im Zentrum der Handlung steht Lucius, der sich im römischen Kolosseum behaupten muss. Seine Beweggründe ergeben sich aus politischen Umbrüchen und persönlichen Verlusten. Die Laufzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden.

Zwei Tage später, am 30. Mai, startet die Krimiserie „MobLand“. Sie schildert Machtkämpfe innerhalb eines kriminellen Netzwerks. Laut Plattform gehören unter anderem Tom Hardy, Helen Mirren und Pierce Brosnan zum Cast. Geplant ist eine wöchentliche Veröffentlichung von insgesamt zehn Episoden, wobei drei Folgen direkt zum Start zur Verfügung stehen sollen.

Ergänzt wird das Programm im Mai durch Formate wie „Italia Shore“, „Ex on the Beach France“ und „Geordie Stories: Charlotte’s New Baby“. Auch Inhalte für jüngeres Publikum – darunter „PAW Patrol: Aqua-Hunde“ – sowie der Thriller „A Quiet Place Part II“ sind im Monatsverlauf eingeplant.

Die Mai-Neuheiten bei Paramount+

1. Mai

SEAL TEAM

SEAL TEAM ist ein neues Militärdrama, das das berufliche und persönliche Leben der Eliteeinheit der Navy SEALs verfolgt, die die gefährlichsten und riskantesten Missionen trainieren, planen und ausführen.

2. Mai

Italia Shore – Staffel 2

Zwölf junge Erwachsene erleben einen unvergesslichen Urlaub: Adrenalin, verrückte Partys und explosive Liebe an den coolsten Orten Italiens! Eine Mischung aus Spaß, Drama und schillernden Persönlichkeiten mit viel Lachen und… harter Arbeit!

7. Mai

PAW Patrol: Aqua-Hunde

9. Mai

Insomnia

Ein paar Wochen vor ihrem 40. Geburtstag schläft Emma nicht mehr – genau wie ihre Mutter, die in der Nacht ihres 40. Geburtstags einen heftigen psychotischen Zusammenbruch erlitt.

Ex On The Beach France

Für diese erste Staffel von Ex on the Beach ziehen acht Junggesellen in eine Villa auf den Kanarischen Inseln. Sie wissen nicht, dass ihre Ex-Partner mit guten oder schlechten Absichten nachkommen werden. Ihr Traumurlaub verwandelt sich in einen Albtraum.

Für diese erste Staffel von Ex on the Beach ziehen acht Junggesellen in eine Villa auf den Kanarischen Inseln. Sie wissen nicht, dass ihre Ex-Partner mit guten oder schlechten Absichten nachkommen werden. Ihr Traumurlaub verwandelt sich in einen Albtraum.

16. Mai

Geordie Stories: Charlotte’s New Baby

Charlotte Crosby ist einer der meistverfolgten Reality-Stars im Vereinigten Königreich und sie ist so beschäftigt wie immer! Sehen Sie, wie sie sich auf die Ankunft eines neuen Babys vorbereitet, während sie versucht, mit dem Stress ihrer geschäftlichen Probleme und einem bewaffneten Einbruch zu Hause fertig zu werden.

28. Mai

Gladiator II

Nach der Eroberung seiner Heimat durch die tyrannischen Kaiser, die nun über Rom herrschen, ist Lucius gezwungen, nun das Kolosseum zu betreten. Er muss sich auf seine Vergangenheit besinnen, um die Kraft zu finden, dem Volk den Ruhm Roms zurückzugeben.

Nach der Eroberung seiner Heimat durch die tyrannischen Kaiser, die nun über Rom herrschen, ist Lucius gezwungen, nun das Kolosseum zu betreten. Er muss sich auf seine Vergangenheit besinnen, um die Kraft zu finden, dem Volk den Ruhm Roms zurückzugeben. A Quiet Place Part II

Die tödliche Gefahr, die von diesen ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ausgeht, ist immer noch allgegenwärtig. Jedes Geräusch, und sei es noch so klein, könnte ihr letztes sein. Evelyn (Emily Blunt) ist nun mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby auf sich allein gestellt. Die Familie muss ihr tägliches Leben in absoluter Stille weiterführen. Als sie gezwungen sind, ins Ungewisse aufzubrechen, merken sie schnell, dass hinter jeder Weggabelung weitere Gefahren lauern. Eine stille Jagd beginnt…

30. Mai