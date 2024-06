Apple Vision Pro: Noch zahlreiche Demo-Termine für die ersten Tage frei

Wie bereits erwähnt, bietet Apple im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro auch die Möglichkeit an, die Datenbrille unverbindlich auszuprobieren. Die Demo-Termine starten zeitgleich mit dem Verkaufsstart der Vision Pro am 12. Juli um 8 Uhr.

Wenn ihr die Apple-Brille direkt nach ihrem Marktstart in Deutschland ausprobieren wollt, bucht ihr am besten heute noch euren Demo-Termin. Allerdings müsst ihr für die eigentliche Vorführung dann einen Apple Store aufsuchen, und das Angebot der Apple-Ladengeschäfte in Deutschland kann man nicht unbedingt als üppig bezeichnen. Eine Liste mit den aktuell 16 deutschen Apple Stores findet ihr hier.

30-Minuten-Zeitfenster pro Demo

Für die Buchung von Demo-Sessions mit der Apple Vision Pro hat Apple eine separate Webseite installiert. Ihr seht dort direkt, welche Termine in den von euch favorisierten Apple Stores noch verfügbar sind.

Die Präsentation nimmt insgesamt ungefähr eine halbe Stunde Zeit in Anspruch. Dabei werdet ihr von einem speziell geschulten Mitglied des Apple-Teams betreut und insbesondere bei der Anpassung und dem richtigen Aufsetzen der Brille unterstützt.

Brillenträger sollten die von ihnen genutzte Sehhilfe zum Demo-Termin mitbringen, damit die Probebrille für den Test auch mit den passenden optischen Einsätzen ausgestattet werden kann. Beachtet hierfür unbedingt auch die zusätzlichen Fragen im Anschluss an die Terminbuchung.

„Magie des räumlichen Computings“

Neben all dem bekommt man im Rahmen seiner Vision-Pro-Demo aber auch noch Zeit, um die Apple-Brille in Verbindung mit verschiedenen Nutzungsszenarien selbst auszuprobieren.

Unabhängig davon, ob man sich tatsächlich auch für den Kauf einer Apple Vision Pro interessiert, bietet sich mit diesen kostenlosen Probeterminen die hervorragende Gelegenheit, sich ein eigenes und fundiertes Bild davon zu machen, was Apple als „Magie des räumlichen Computings“ bezeichnet.