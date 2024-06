Apple Vision Pro: Interessierte Brillenträger sollten sich vorbereiten

Die Vorbestellung der Apple Vision Pro ist in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien ab dem 28. Juni möglich, zwei Wochen nachdem die Apple-Brille in China, Japan und Singapur an den Start geht. Mit diesem Datum will Apple auch weitere Informationen im Zusammenhang mit den persönlichen Beratungsterminen zur Vision Pro veröffentlichen. Interessierte Kunden werden auch hierzulande die Möglichkeit haben, sich für eine kostenlose 30-minütige Live-Demo der Brille anzumelden.

Menschen, die auf Sehhilfen angewiesen sind oder unter Sehbeeinträchtigungen leiden, müssen eine Reihe von zusätzlichen Punkten beachten. Es ist nicht möglich, die Apple Vision Pro gemeinsam mit einer gewöhnlichen Brille zu verwenden. Das Tragen von Kontaktlinsen ist generell eine Option, hier weist Apple aber darauf hin, dass dies das Erlebnis mit der Vision Pro beeinträchtigen kann.

Apple hat seine Informationen zur Verwendung der Apple Vision Pro im Zusammenhang mit Sehhilfen und Sehbeeinträchtigungen anlässlich des heranrückenden Deutschland-Starts der Brille auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Die Übersetzung lässt allerdings an verschiedenen Stellen stutzen, insbesondere wenn davon gesprochen wird, dass man „ein lesbares, vollständiges Brillenrezept“ benötigt, um die Apple Vision Pro zu bestellen.

Aktuelle Sehwerte müsse vorliegen

Falls ihr tatsächlich einen Arzt findet, der euch die Apple Vision Pro auf Rezept verschreibt, sagen wir herzlichen Glückwunsch. Um die Vision Pro zu bestellen, benötigt ihr aber kein Rezept, sondern vielmehr eine Dokumentation der durch einen Test beim Optiker oder Augenarzt ermittelten Sehwerte. Vermutlich genügt ein Brillenpass oder zumindest eine sogenannte Refraktionsbescheinigung.

Apple bietet auf Basis dieser Angaben dann zwei verschiedene Sehhilfeerweiterungen für die Apple Vision Pro an. Die einfachen „Readers“ (so etwas wie Lesebrillen) sind für 169 Euro auch direkt in den Apple-Ladengeschäften erhältlich. Die exakt auf das persönliche Sehvermögen zugeschnittenen ZEISS Optical Inserts kosten 169 Euro und müssen zwingend online bestellt werden. Die Zusatzlinsen werden dann magnetisch auf der Vision Pro befestigt.