Apple Vision Pro in Deutschland: Alle Preise und Termine

In den Vereinigten Staaten ist die Apple Vision Pro seit dem 2. Februar verfügbar. Seit der gestrigen WWDC-Auftaktveranstaltung steht nun auch der Termin der deutschen Markteinführung fest: Ab dem 12. Juli, also etwa genau in einem Monat, wird sich die Datenbrille auch hierzulande kaufen und einsetzen lassen.

Vorbestellung ab 28. Juni

Wie üblich liegt nicht nur der Verkaufsstart auf einem Freitag, sondern auch der Beginn der Vorbestellungen, die sich bereits zwei Wochen zuvor, am 28. Juni ab 14:00 Uhr deutscher Zeit aufgeben lassen.

Der Verkaufsauftakt in Deutschland erfolgt zeitgleich mit den Markteinführungen der Apple Vision Pro in Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien. Bereits ab dem 13. Juni wird Apple das Headset auch in China, Hongkong, Japan und Singapur anbieten.

Ab 3.999 Euro erhältlich

Der Preis für die Apple Vision Pro mit 256 Gigabyte wird in Deutschland mindestens 3.999 Euro betragen und liegt, unter Berücksichtigung des aktuellen Wechselkurses und der in Amerika stets zusätzlich berechneten Sales Tax, damit nahezu 500 Euro über den US-Preisen. Die offiziellen Euro-Preise für die Modelle mit 512 Gigabyte und 1 Terabyte Speicher belaufen sich auf 4.249 Euro beziehungsweise 4.499 Euro.

Das Apple Vision Pro Travel Case wird für 219 Euro verfügbar sein. Die Zusatzversicherung AppleCare+ wird zum Preis von 549 Euro für Apple Vision Pro angeboten, lässt sich wahlweise aber auch für 28 Euro pro Monat buchen.

Wer aufgrund einer Sehschwäche Bedarf für die optischen Einsätze von ZEISS hat, zahlt wahlweise 115 Euro für die einfachen “Lesebrillen”-Gläser oder 169 Euro für die individualisierte Sehkorrektur mit zusätzlicher Verschreibung.

Deutsche Webseite online

Apple hat die offizielle Webseite zur Apple Vision Pro überarbeitet und stellt diese nun in einer Deutsch lokalisierten Fassung mit Euro Preisen und angepassten FAQs bereit.