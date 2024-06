waipu.tv will „Tor-Verzögerung“ beim Streaming minimieren

Der IPTV-Anbieter waipu.tv will anlässlich der Fußball-EM eines der größten Ärgernisse im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Übertragungswegen für das Fernsehprogramm angehen und die beim Internet-Streaming gegenüber dem Kabel- oder auch Satellitenempfang übliche Zeitverschiebung minimieren. Im besten Fall sollen die Nachbarn ein gefallenes Tor dann nicht schon eine halbe Minute vorher, sondern zeitgleich bejubeln.

waipu.tv setzt hierfür nach eigenen Aussagen auf eine selbst entwickelte, spezielle Low-Latency-Technologie, die laut vom Anbieter zitierten Tests dafür sorgen, dass die Bilder und damit auch die EM-Tore bis zu 30 Sekunden schneller auf dem Bildschirm angezeigt werden, als es bei anderen Streaming-Anbietern der Fall ist.

Anwender finden die Option als „Sport-Modus“ im Einstellungsbereich „Mein Konto“ auf dem waipu.tv Stick. Der 4K-Streaming-Stick ist zugleich Voraussetzung für die Nutzung der Neuentwicklung. Der Sport-Modus steht während der Fußball-Europameisterschaft für die über waipu.tv übertragenen Kanäle „Das Erste HD“ und „ZDF HD“ zur Verfügung, also jene Kanäle, auf denen die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft übertragen werden.

waipu.tv aktuell zum Sonderpreis

Passend dazu läuft bei waipu.tv weiterhin die Aktion 1 Jahr Fernsehen geschenkt, in deren Rahmen man den 4K-Stick des Anbieters inklusive Fernbedienung zum Preis von 59,99 Euro erhält und das Streaming-Paket waipu.tv Perfect Plus über zwölf Monate hinweg als kostenlose Zugabe bekommt.

waipu.tv Perfect Plus kostet normalerweise 12,99 Euro pro Monat und ermöglicht den Streaming-Zugriff auf aktuell 272 Sender, 257 davon in HD. Darüber hinaus sind in dem Paket 71 Pay-TV-Sender und Online-Speicherplatz für bis 100 Stunden TV-Aufnahmen enthalten. Die Aufnahmefunktion lässt sich auch so programmieren, dass alle Folgen von TV-Serien automatisch aufgenommen werden, ohne dass man sie jedes Mal separat programmieren muss.