ECOVACS T30S, X5 und N20: Neues Saugroboter-Portfolio startet

ECOVACS, eine beliebter Anbieter von Saug- und Mähroboter, hat drei neue Modellereihen an DEEBOT Saugrobotern vorgestellt. Neben der T30S-Serie buhlen die X5-Serie und die N20-Serie im Interessenten.

Preislich decken diese ein Feld von 299 Euro bis 1.300 Euro ab und reichen von vergleichsweise einfachen LiDAR-Saugrobotern bis hin zu All-in-One-Geräten mit umfangreichen Basisstationen, die teils auch zusätzliche Handsauger für manuelle Einsätze bereithalten.

DEEBOT T30S-Familie

Die Modelle T30S-Familie bieten eine Saugleistung von 11.000 Pa, versprechen eine besonders gründliche Kantenreinigung und besitzen eine antistatische Rollbürste, die verhindern soll, dass sich in dieser Haare verheddern. Der DEEBOT T30S wird ab dem 25. Juni im Handel erhältlich sein.

T30S COMBO und COMBO COMPLETE

Die COMBO-Modelle kombinieren die Funktionen des Saugroboters mit denen eines kabellosen Handstaubsaugers. Der T30S COMBO ist mit einer vierstufigen Filterung und drei verschiedenen Aufsätzen ausgestattet. Der T30S COMBO COMPLETE enthält zusätzlich einen Akkustaubsauger mit langer Power-Stielbürste. Beide Modelle sollen ab dem 25. Juni erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 1.199 Euro bzw. 1.299 Euro mit jeweils 100 Euro Einführungsrabatt.

DEEBOT X5 OMNI

Durch seine D-Form soll der DEEBOT X5 OMNI in der Lage sein sich besser als die Konkurrenz an Wände und Ecken anzupassen, versteht sich auf die „TruEdge“-Kantenreinigung und bringt eine massive Saugleistung von 12.800 Pa mit. Der Roboter nutzt eine All-in-One-OMNI-Station und wird ab dem 25. Juni in Weiß und Schwarz verfügbar sein. Kostenpunkt: 1.099 Euro mit 100 Euro Einführungsrabatt.

DEEBOT N20-Familie

Die DEEBOT N20-Modelle kommen auf eine Saugleistung von 8.000 Pa, integrieren das OZMO-Bodenwischsystem des Anbieters und sollen damit eine eine gründliche Nassreinigung sicherstellen. Der DEEBOT N20 wird ab dem 25. Juni erhältlich sein und 299 Euro kosten.

DEEBOT N20 PLUS und N20 PRO PLUS

Die Modelle N20 PLUS und N20 PRO PLUS verfügen zusätzlich über die PureCyclone-Technologie, die durch einen zweistufigen Trennprozess bis zu 95 Prozent des Staubs aus der Luft filtern soll. Dadurch soll die Saugleistung auch nach vielen Anwendungen konstant bleiben und die Lebensdauer des Motors und des Filters verlängert werden. Die Modelle werden ebenfalls ab dem 25. Juni verfügbar sein und 399 Euro bzw. 499 Euro kosten.