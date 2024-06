Apple Vision Pro: Günstigeres Modell hat Priorität

Ein neuer Bericht des amerikanischen Online-Magazins The Information scheint Gerüchte zu bestätigen, die bereits im April über die zukünftige Weiterentwicklung der Apple Vision Pro kursierten.

Damals meldete der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, dass nicht geplant sei, die zweite Generation der Datenbrille vor Ende 2026 auf den Markt zu bringen. Apple arbeite daran, zuvor eine günstigere Version zu veröffentlichen, habe jedoch Schwierigkeiten damit, die Kosten des in den Vereinigten Staaten mindestens 3.500 US-Dollar teuren Headsets zu senken.

Apple Vision ohne Pro: Ein Einsteiger-Modell für unter 2.000 Euro

Pro-Entwicklung auf Eis gelegt

Wie The Information jetzt meldet, soll Apple die Entwicklung der zweiten Generation nun sogar auf Eis gelegt haben, um sich auf ein preisgünstigeres Modell der Apple Vision zu konzentrieren.

Ursprünglich soll Apple geplant haben, die Vision-Produktfamilie an der des iPhones zu orientieren und ebenfalls ein reguläres und ein Pro-Modell der Datenbrille zu offerieren. Im Verlauf des zurückliegenden Jahres wurden die Arbeiten an der nächsten Pro-Variante jedoch deutlich zurückgefahren – zugunsten eines günstigeren Einsteiger-Modells. Nun soll Apple den ersten Zulieferern gar mitgeteilt haben, dass die Arbeiten an der nächsten Generation des Pro-Modells vorerst ausgesetzt werden.

Nachfrage unerwartet schwach

Bereits im Mai soll Apple die Auftragsmengen für die Apple Vision Pro halbiert haben. Grund sei die unerwartet schwache Nachfrage nach der Datenbrille. In Zuliefererkreisen erzählt man sich, dass Apple in diesem Jahr gerade mal 500.000 Einheiten der Apple Vision Pro produziert habe und zumindest bis August keine Steigerung der Produktionsmenge geplant sei.

Dies dürfte sich ändern, sobald eine günstigere Variante der Apple Vision Pro am Markt erhältlich ist. Unbestätigten Angaben nach plant Apple, das Gerät zu vergleichbaren Preisen wie das iPhone 15 Pro am Markt platzieren zu wollen. Erwartet wird das Einsteigermodell Ende des kommenden Jahres.