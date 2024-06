Amazon Prime: Lieferando-Lieferungen ab sofort kostenlos

Der Onlinehändler Amazon und der Lieferdienst Lieferando kooperieren ab sofort miteinander und sorgen dafür, dass Prime-Mitglieder in Deutschland fortan von einer neuen Vergünstigung profitieren können.

Bild: Lieferando |Markus Wache

Keine Lieferkosten für Prime-Mitglieder mehr

Essenslieferungen ab einem Bestellwert von 15 Euro lassen sich von Prime-Mitgliedern zukünftig kostenlos bestellen. Bei dem neuen Prime-Vorteil handelt es sich nicht um eine zeitlich befristete Angebotsaktion, sondern um einen Ausbau des bestehenden Angebots von Amazon Prime, zu dem bereits der kostenlose Premiumversand, der Zugriff auf Prime Video und Amazon Music Prime sowie die Foto-Plattform Amazon Photos zählen.

Lieferando ist ein Onlinemarktplatz für die Bestellung von Take-Away-Gerichten, bietet mittlerweile aber auch die Lieferung von Lebensmitteln und Alltagsprodukten in Deutschland und Österreich an. Das Unternehmen versorgt Gastronomen mit seiner Plattform und der nötigen Infrastruktur, um digitale Bestellungen anbieten zu können, und bietet Verbrauchern so die Möglichkeit, bequem per App zu bestellen. Zudem betreibt das Unternehmen einen eigenen Logistikdienst, um Pizzerien, Sushi-Restaurants und Döner-Bistros bei den Auslieferungen zu unterstützen.

Für Prime-Mitglieder: Ab 15 Euro Bestellwert ohne Lieferkosten

Dienstfahrräder erst seit 2022

Gegründet wurde Lieferando im Jahr 2009 in Deutschland und gehört mittlerweile zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway.com. Lieferando stand, vor allem wegen des Umgangs mit den Fahrradkurieren, immer wieder auch in der Kritik. Erst seit Anfang 2022 etwa müssen die Lieferkräfte die Fahrräder nicht mehr selbst organisieren, sondern bekommen Fahrrad und Diensthandy seitdem von Lieferando gestellt. Auch der Stundenlohn wurde damals auf 11 Euro erhöht. Ende 2023 haben Mitarbeiter für einen Tarifvertrag gestreikt.

Wie sich die neue Partnerschaft langfristig auf die Marktstellung von Lieferando und die Zufriedenheit der Kunden auswirken wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Rückzug von Getir und Gorillas aus dem deutschen Markt dürfte Lieferando sein Lieferangebot nun jedoch rasch weiter ausbauen.

Sicher scheint, dass die Integration von kostenfreien Lieferungen für Prime-Mitglieder ein Schritt ist, der sowohl Lieferando als auch Amazon Prime eine engere Bindung an ihre Nutzer ermöglichen wird