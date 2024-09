Apple TV 4K wieder im Apple Refurb Store verfügbar

Natürlich kann niemand sagen, ob Apple in diesem Jahr letztendlich doch noch eine neue Version von Apple TV vorstellt. In der Gerüchteküche ist es um dieses Thema allerdings recht still geworden. Wer nicht warten will und auf der Suche nach einem günstigen Angebot für die aktuellen Modelle ist, wird momentan im Apple Refurbished Store fündig.

Generell muss man wissen, dass es die Set-Top-Box von Apple neu so gut wie nie mit nennenswertem Preisnachlass gibt. Daher ist der Kauf eines von Apple selbst angebotenen generalüberholten Apple TV durchaus eine interessante Option. Zumal Apple nach der Prämisse verfährt, dass sich die im hauseigenen Refurb Store angebotenen Geräte in der Regel von Neuware nicht unterscheiden lassen. Zum Teil handelt es sich hierbei um generalüberholte Kundenrückläufer, genauso gut kann es aber sein, dass hier Ausstellungsstücke oder überzählige Lagerbestände zu vergünstigten Preisen angeboten werden.

Aktuell gibt es im Apple Refurb Store beide Versionen des aktuellen Modells Apple TV 4K in Generation 3 mit jeweils 30 Euro Preisnachlass:

Wir empfehlen beim Kauf eigentlich generell die teurere Variante, und zwar nicht wegen der besseren Speicherausstattung, sondern wegen der sonstigen, oft übersehenen Zusatzfunktionen. So kann man nur die teurere Variante von Apple TV 4K auch als Schaltzentrale für Thread-Smarthome-Netzwerke einsetzen. Ebenso steht die Möglichkeit zur Netzwerkanbindung über Ethernet nur bei der teureren Variante zur Verfügung.

Apple betont zudem, dass die im hauseigenen Refurbished Store angebotenen Apple-TV-Geräte vollständig funktional getestet und falls nötig, mit Originalersatzteilen repariert sowie komplett gereinigt wurden.

Porträt-Fotos als Bildschirmschoner

Hier noch ein Hinweis zum neuen Betriebssystem tvOS 18. Zwar fehlen hierzulande weiterhin einige angekündigte Funktionen, allerdings ist es jetzt auch in Deutschland möglich, Uhren-Bildschirmschoner mit eigenen Porträt-Fotos auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen. Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass ihr Apples iCloud-Fotos verwendet, was in der Regel auch mit entsprechenden Abo-Gebühren für den benötigten iCloud-Speicherplatz verbunden ist.