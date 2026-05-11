Apple Vision Pro bleibt wohl länger ohne Nachfolger

Apple arbeitet offenbar weiter an einer neuen Generation der Vision Pro, eine Veröffentlichung in 2026 ist laut aktuellen Berichten jedoch nicht geplant. Wie Wirtschaftsmagazin Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette berichtet, soll ein Nachfolger frühestens in rund zwei Jahren erscheinen.

Ist die Apple Vision Pro vielleicht ein noch größerer Ladenhüter als gedacht?

Damit würde Apple den ungewöhnlich langen Abstand zwischen zwei Hardware-Generationen fortsetzen. Die aktuelle Vision Pro kam Anfang 2024 zunächst in den USA auf den Markt und ist inzwischen auch in weiteren Ländern erhältlich. Trotz der hohen technischen Ausstattung blieb das Interesse wegen des hohen Preises und des begrenzten Software-Angebots bislang vergleichsweise überschaubar.

Apple arbeitet offenbar an mehreren Varianten

De Bericht zufolge entwickelt Apple parallel unterschiedliche Modelle seiner Hightech-Brille. Neben einer direkten Nachfolgegeneration soll weiterhin auch eine günstigere Variante diskutiert werden, die sich an ein breiteres Publikum richtet.

Zuletzt wurde mehrfach über mögliche Gewichtsreduktionen, effizientere Displays und neue Prozessoren spekuliert. Auch eine engere Verzahnung mit Apple Intelligence gilt als wahrscheinlich. Konkrete technische Details zur nächsten Vision-Pro-Generation bleiben aktuell natürlich offen.

Erst im letzten Jahr hatte Apple die neueste Generation mit M5-Chip angekündigt und veröffentlichte sie sogar in mehreren Ländern zeitgleich, nachdem die erste Generation noch gestaffelt an den Start ging.

Die nächste Generation wird wohl ohne Tim Cook erscheinen.

Markt bleibt vorerst überschaubar

Der Markt für hochwertige Mixed-Reality-Headsets entwickelt sich weiterhin langsamer als ursprünglich erwartet. Viele Anwendungen konzentrieren sich bislang auf Medienwiedergabe, virtuelle Arbeitsplätze und einzelne Spezialanwendungen. Gleichzeitig gelten Gewicht, Akkulaufzeit und Preis weiterhin als die großen Hürden für viele potentielle Käufer.

Apple scheint deshalb stärker auf langfristige Entwicklungsschritte zu setzen, statt die Hardware jährlich zu aktualisieren. Für Käufer der aktuellen Vision Pro könnte das gleichzeitig bedeuten, dass ihre Geräte über einen längeren Zeitraum aktuell bleiben.