Nächste Generation offenbar später
Apple Vision Pro bleibt wohl länger ohne Nachfolger
Apple arbeitet offenbar weiter an einer neuen Generation der Vision Pro, eine Veröffentlichung in 2026 ist laut aktuellen Berichten jedoch nicht geplant. Wie Wirtschaftsmagazin Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette berichtet, soll ein Nachfolger frühestens in rund zwei Jahren erscheinen.
Ist die Apple Vision Pro vielleicht ein noch größerer Ladenhüter als gedacht?
Damit würde Apple den ungewöhnlich langen Abstand zwischen zwei Hardware-Generationen fortsetzen. Die aktuelle Vision Pro kam Anfang 2024 zunächst in den USA auf den Markt und ist inzwischen auch in weiteren Ländern erhältlich. Trotz der hohen technischen Ausstattung blieb das Interesse wegen des hohen Preises und des begrenzten Software-Angebots bislang vergleichsweise überschaubar.
Apple arbeitet offenbar an mehreren Varianten
De Bericht zufolge entwickelt Apple parallel unterschiedliche Modelle seiner Hightech-Brille. Neben einer direkten Nachfolgegeneration soll weiterhin auch eine günstigere Variante diskutiert werden, die sich an ein breiteres Publikum richtet.
Zuletzt wurde mehrfach über mögliche Gewichtsreduktionen, effizientere Displays und neue Prozessoren spekuliert. Auch eine engere Verzahnung mit Apple Intelligence gilt als wahrscheinlich. Konkrete technische Details zur nächsten Vision-Pro-Generation bleiben aktuell natürlich offen.
Erst im letzten Jahr hatte Apple die neueste Generation mit M5-Chip angekündigt und veröffentlichte sie sogar in mehreren Ländern zeitgleich, nachdem die erste Generation noch gestaffelt an den Start ging.
Die nächste Generation wird wohl ohne Tim Cook erscheinen.
Markt bleibt vorerst überschaubar
Der Markt für hochwertige Mixed-Reality-Headsets entwickelt sich weiterhin langsamer als ursprünglich erwartet. Viele Anwendungen konzentrieren sich bislang auf Medienwiedergabe, virtuelle Arbeitsplätze und einzelne Spezialanwendungen. Gleichzeitig gelten Gewicht, Akkulaufzeit und Preis weiterhin als die großen Hürden für viele potentielle Käufer.
Apple scheint deshalb stärker auf langfristige Entwicklungsschritte zu setzen, statt die Hardware jährlich zu aktualisieren. Für Käufer der aktuellen Vision Pro könnte das gleichzeitig bedeuten, dass ihre Geräte über einen längeren Zeitraum aktuell bleiben.
An der Software scheitert die VP wohl Hauptsächlich. Ohne Inhalte ist das rausgeschmissenes Geld.
Leider ist mir zu wenig Software dabei, weshalb ich mir eine Meta gekauft habe. Ginge alles was die Quest 3 kann auch auf der Vision Pro hätte ich die gekauft. Eigentlich schade, aber kein Weltuntergang.
Was kannst du alles mit der Meta Quest 3 machen?
Ich weiß, ich könnte selber googeln. Allerdings möchte ich lieber einen Erfahrungsbericht von einem Nutzer und kein Marketing-Blabla.
Was ist bei der Quest mehr dabei?
Ehrliche Frage!
Ich verstehe immer noch nicht wo das Software Problem sein soll. VisionOS ist super. Ich arbeite täglich damit, vor allem als Ersatz für meinen iMac um ein großes Widescreen Display zu haben. Entertainment kann man auch super streamen und browsen ebenfalls. Damit hat sich die Brille schon mehr als bezahlt gemacht und wer glaubt das er den Funktionsumfang in einer normalen Rahmenbrille bekommt…
…ganz deiner Meinung. Kann man aber nur sagen wenn man eine besitzt!
Stimme Dir ebenso absolut zu
iRacing soll jetzt auf der Apple Vision Pro laufen !
Es gibt auch immer noch kein Update für den Newton……;-)