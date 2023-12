Audible-Silvesterangebot: Hörbuch-Abo 3 Monate kostenlos

Der Hörbuchanbieter Audible lässt sich im Rahmen eines für kurze Zeit verfügbaren Silvesterangebots drei Monate lang kostenlos nutzen. Die Aktion läuft sowohl über den Audible-Bereich bei Amazon als auch direkt über die Audible-Webseite, ihr könnt euch somit aussuchen, was besser für euch passt.

Im Kleingedruckten ist hier jeweils die Rede davon, dass das Angebot nur für zufällig ausgewählte Kunden verfügbar ist. Ihr müsst also prüfen und hoffen, dass ihr hier nicht außen vor seid. Generell können sowohl Neukunden als auch ehemalige Audible-Kunden, die in den vergangenen sechs Monaten kein aktives Audible-Abo hatten, an der Aktion teilnehmen.

Im Rahmen des Silvester-Angebots von Audible kann man den Hörbuch-Dienst drei Monate lang kostenlos nutzen. Normalerweise fallen hier 9,95 Euro pro Monat an. Falls sich das Abonnement im Anschluss nicht automatisch zu diesem Preis verlängern soll, müsst ihr es zuvor rechtzeitig kündigen.

Exklusive „Kauf-Hörbücher“ und Flatrate-Pool

Mit dem Audible-Abo hat man die Möglichkeit, jeden Monat ein Hörbuch frei aus dem Katalog des Anbieters auszuwählen. Achtet hier darauf, dass Audible zwar auch die über Musikdienste wie Deezer oder Spotify erhältlichen Hörbücher im Programm hat, darüber hinaus aber auch sonst nur zum Kauf erhältliche neue und teils auch exklusive Titel sowie ungekürzte Fassungen im Programm hat. Die monatlichen Hörbuch-Guthaben solltet ihr ausschließlich für solche Titel ausgeben, die Bücher bleiben dann für den dauerhaften Zugriff (auch ohne aktives Abonnement) in eurem Audible-Konto gespeichert.

Im Rahmen eines aktiven Abonnements hat man bei Audible zudem Zugriff auf den Flatrate-Pool „Enthalten im Abo“, der mit wechselnden Inhalten ein Stück weit mit den Hörbuch-Angeboten der Musikdienste vergleichbar ist. Zudem können Audible-Abonnenten auf eine Auswahl von exklusiven Original-Podcasts zugreifen.