Belkin 11-in-1-Pro-GaN-Dock: Multifunktions-Ladegerät für MacBooks

Belkin hat unter der etwas ungelenken Bezeichnung 11-in-1-Pro-GaN-Dock ein neues Multifunktionsdock vorgestellt, das sich ebenso platzsparend wie vielseitig präsentieren soll. Das Dock verfügt über eine Gesamtleistung von 150 Watt und hält insgesamt elf verschiedene Anschlussmöglichkeiten bereit.

Auf den ersten Blick sieht das neue Belkin-Dock gar nicht so klein aus, wie uns der Hersteller weismachen will. Im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen von Mitbewerbern findet sich hier allerdings auch das Netzteil integriert. Sonst hat man hier oft einen zusätzlichen Klotz am Schreibtisch hängen. Das „11-in-1-Pro-GaN-Dock“ muss man lediglich mit dem beiliegenden Netzkabel mit einer Steckdose verbinden.

Wenn man ein MacBook als Host-Gerät verwendet, kann das Notebook über USB-C mit bis zu 96 Watt Ladestrom versorgt werden. Auf den beiden Seiten des Belkin-Docks finden sich dann zusätzlich drei Anschlüsse für USB-C mit unterschiedlichen Leistungswerten, eine USB-A-Buchse, zwei Anschlüsse für HDMI 2.0, ein Anschluss für Gigabit-Ethernet, Lesegeräte für SD- und MicroSD-Karten sowie ein Audio-Ein- und Ausgang. Für die Stromversorgung angeschlossener Peripheriegeräte kann das Dock insgesamt bis zu 50 Watt bereitstellen.

4K und 120 Hz nur mit Einzelmonitor

Die Leistung der HDMI-Anschlüsse hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele Bildschirme gleichzeitig angeschlossen sind. In Verbindung mit einem Mac kann man einzelne Displays mit 4K und 120 Hz betreiben, wenn mehrere Bildschirme gleichzeitig angeschlossen sind, fällt die Bildwiederholrate auf 60 Hz und es wird nur die gespiegelte Darstellung unterstützt.

Auch bei USB-C-Datenverbindungen empfiehlt es sich, darauf zu achten, welche der Anschlussbuchsen verwendet wird. Im besten Fall kann man hier Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s erreichen.

Das neue Dock ist bislang noch nicht auf der deutschen Webseite von Belkin zu finden. Bei Amazon kann man es hierzulande jedoch schon kaufen. Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 199,99 Euro.