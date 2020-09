Wolfwalkers: Apples erster animierter Kinofilm vor seiner Premiere

Mit „Wolfwalkers“ wird in diesem Monat der erste animierte Kinofilm seine Premiere auf Apple TV Plus feiern. Der Film wird am Samstag in Toronto seine Premiere feiern und voraussichtlich im Herbst dann auf Apple TV+ erscheinen.

Für die Produktion zeichnet das für den Animationsfilm „Brendan und das Geheimnis von Kells“ verantwortliche irische Produktionsstudio „Cartoon Saloon“ verantwortlich und handelt von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei Mädchen Irland des 17. Jahrhunderts.

Die Geschichte aus der Feder von Tomm Moore und Ross Stewart soll noch in diesem Jahr auch als Comic erscheinen.