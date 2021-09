Apple-Verkaufsstart: Impressionen von iPad-Künstlern

Mit dem neuen iPad mini hat Apple das kleine iPad enorm aufgewertet. Genau wie bereits das iPad Air verfügt das Gerät jetzt über einen vollflächigen Bildschirm, der Fingerabdrucksensor wurde dafür in die Standby-Taste integriert. Als Anschluss findet sich jetzt eine USB-C-Buchse anstelle von Lightning an dem Gerät.

Das neue iPad mini unterstützt bekanntlich den Apple Pencil der 2. Generation und gibt somit auch ein hervorragendes Zeichentablet ab. Die von Apple veröffentlichten Grafiken sind in New York, Paris, Marina Bay Sands und Rom entstanden.

Apple hat seinen am Wochenende veröffentlichten Newsroom-Beitrag zum Verkaufsstart der neuen iPhone- und iPad-Modelle nochmal überarbeitet und in Filialen rund um den Globus aufgenommene Stimmungsbilder ergänzt. Als Bonus zeigt der Hersteller eine Reihe von Grafiken, mit denen Künstler das Geschehen am ersten Verkaufstag der neuen Geräte auf dem iPad mini festgehalten haben.

