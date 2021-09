Champions League: Dortmund gegen Sporting live bei Prime Video

Abonnenten von Amazon Prime dürfen sich heute auf einen besonderen Fußball-Leckerbissen freuen. Der Videodienst des Online-Händlers überträgt die Champions-League-Begegnung zwischen dem Dortmund und Sporting Lissabon live.

Amazon hat sich für die aktuelle und die folgenden beiden Spielzeiten die Übertragungsrechte für die Dienstags-Topspiele in der Champions League gesichert. Das kommende Spiele in der Gruppenphase der aktuellen Saison steht bereits fest. Nach der Begegnung zwischen Barcelona und Bayern am 14. September und dem BVB und Sporting heute wird es auch die Partie Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund am 19. Oktober bei Prime Video zu sehen geben.

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-Offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um um 19.30 Uhr.

Zudem wird unmittelbar nach der Übertragung des Live-Spiels am Dienstag die Highlights aller Spiele präsentiert, die an diesem Tag ausgetragen wurden. Diese Live-Highlight-Show bleibt als Video-on-Demand jeweils bis Donnerstag um 24 Uhr auf Prime Video verfügbar. Eine vollständige Wiederholung sowie Highlights des gezeigten Live-Spiels werden ungefähr 30 Minuten nach dem Abpfiff bereitstehen.