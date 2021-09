MX Keys Mini: Neue kompakte Bluetooth-Tastatur von Logitech

Logitech erweitert sein Produktangebot um das MX Keys Mini, eine kompakte Version seiner MX-Tastatur. Der Hersteller verspricht damit ein für Mac und Windows erhältliches Keyboard mit Tasten im Standardformat, dass sich aufgrund des Verzichts auf abgesetzte Sondertasten und einen Nummernblock mit nur geringem Platzbedarf auf dem Schreibtisch unterbringen lässt.

Die Tastatur ist mit der Konfigurationssoftware Logitech Options kompatibel und bietet dedizierte Tasten für die Diktierfunktion, Emojis und das Stummschalten des Mikrofons. Das Keyboard kann über Bluetooth mit bis zu drei Geräten verbunden werden, zwischen denen man dann jederzeit per Tastendruck wechseln kann. Achtet allerdings auf die unterschiedlichen Versionen der Tastatur, so ist die Belegung der Standardversion „MX Keys Mini“ auf die Verwendung mit Windows, Linux und Android ausgerichtet, während die Version „MX Keys Mini für Mac“ für macOS, iOS und iPadOS optimiert wurde.

Logitech bewirbt die MX Keys Mini mit ihren „Perfect Stroke“-Tasten als die beste nicht-mechanische Schreiblösung in seinem Produktangebot. Die konkaven Tasten sollen sich der Form der Fingerkuppen anpassen, während die abgerundeten Kanten unabhängig davon, wo die Taste gedrückt wird, angenehmes Feedback versprechen.

Die integrierte Hintergrundbeleuchtung aktiviert sich wenn gewünscht eigenständig, sobald sich die Hände der Tastatur nähern. Dabei passt sich die Lichtstärke automatisch an die jeweiligen Lichtverhältnisse an. Alternativ kann die Tastenbeleuchtung auch manuell reguliert oder komplett abgestellt werden.

Der integrierte Akku lässt sich über USB-C laden und gewährleistet bis zu zehn Tage, bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung sogar bis zu fünf Monate Laufzeit.

Logitech bietet die neue „MX Keys Mini“-Tastatur ab sofort zum Preis von 109 Euro über den hauseigenen Onlineshop zur Bestellung an. In den Farbvarianten Rose, Pale Gray und Graphite erhältlich, passt sich das Keyboard perfekt auch an die Optik der in der Master-Serie von Logitech erhältlichen Computermäuse an.