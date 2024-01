Apple TV+: Zwei Gratis-Monate dank „The Family Plan“

Seit Mitte Dezember lässt sich die Action-Komödie The Family Plan im Katalog des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ abrufen. Mit einer IMDb-Bewertung von 6,3 irgendwo im Entertainment-Mittelfeld verortet, setzt der zwei Stunden lang Spielfilm auf Mark Wahlberg als Zugpferd und verspricht Popcorn-Kino vor der Kulisse Atlantas.

Um die Abrufzahlen von „The Family Plan“ zu steigern, hat Apple eine Marketing-Aktion an den Start gebracht, die interessierte Anwender mit zwei kostenlosen Monaten Apple TV+ versorgt – Ein Angebot, das auch von ehemaligen Streaming-Kunden in Anspruch genommen werden kann und sich nicht, wie so häufig, ausschließlich an Neukunden des Dienstes richtet.

Direkt zur Aktionsseite: 2 Monate Apple TV+ gratis

Wie üblich gilt: Im Anschluss an die ersten zwei Monate wechselt die Gratis-Aktion hin zu einem kostenpflichtigen Bezahl-Abonnement, falls zuvor nicht gekündigt wurde. Um hier nicht versehentlich in ein kostenpflichtiges Abo zu laufen, kann die Kündigung umgehend nach der Einlösung der zwei Gratis-Monate vorgenommen werden – der Zugriff auf Apple TV+ bleibt im Laufe der kommenden 60 Tage dann dennoch erhalten.

Nur noch bis Donnerstag

Um das gratis Abonnement zu kündigen, öffnet ihr den App Store, wählt oben rechts euer Nutzer-Bild aus und tippt dann auf Abonnements. Wählt hier Apple TV+ aus und bestätigt die Kündigung im folgenden Bildschirm. Von der Aktion lässt sich nur noch bis zum 18. Januar, also bis spätestens Donnerstag profitieren.

In dem Apple-Original-Film „The Family Plan“ spielt Mark Wahlberg einen ehemaligen Auftragskiller, der seine Familie retten muss und sich dafür auf einen Roadtrip begibt. Wir haben euch den Trailer im Anschluss eingebettet. Einen Film, den man im Gratis-Zeitraum konsumieren kann – man darf diesen aber auch links liegen lassen und stattdessen bei der aktuellen Neuerscheinung Killers of the Flower Moon reinschauen.