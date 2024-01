Satechi-Reiseladegerät: Viermal USB-C für vier Länder

Mit seinem neuen 145 Watt Reiseladegerät greift Satechi das alte Duckhead-Konzept von Apple auf. Die in ihrem Aussehen entfernt an einen Entenkopf erinnernden Steckeraufsätze lassen sich einfach uns sicher wechseln, also perfekte Voraussetzungen für ein flexibel verwendbares Reiseladegerät.

Satechi nutzt für sein neues Produkt GaN-Technologie und kann somit vier USB-C-Buchsen und eine Gesamtleistung von 145 Watt auf kompaktem Raum unterbringen. Der Ladewürfel ist unwesentlich größer als Apples 140-Watt-Netzteil, erlaubt aber den Anschluss von bis zu vier Geräte und hat zudem neben dem EU-Stecker auch Adapter für die USA, Australien und Großbritannien im Paket.

Schließt man ein einzelnes Gerät an, liefert der neue Satechi-Adapter bis zu 140 Watt über USB-C. Bei mehreren verbundenen Abnehmern verteilt sich die Gesamtleistung entsprechend.

Preislich liegt das neue Zubehör in den USA bei 120 Dollar und man darf erwarten, dass wir bei der Markteinführung hierzulande den gleichen Betrag in Euro bezahlen.

Reise-Adapter-Kit von Apple

Falls ihr bereits genug Original-Ladegeräte von Apple besitzt und auch keine zusätzlichen Anschlüsse benötigt, könnt ihr aber auch einen Blick in den Apple Store werfen. Inzwischen wissen nur noch wenige Apple-Kunden, dass der Hersteller auch ein Reise-Adapter-Kit anbietet. Hier bekommt man zum Preis von 35 Euro gleich sieben Netzteilstecker und ist damit perfekt für eine Weltreise ausgerüstet.

Die im Reise-Kit von Apple enthaltenen Stecker setzen auf das oben erwähnte Duckhead-Prinzip und lassen sich neben Kontinentaleuropa auch in Nordamerika, Japan, China, Großbritannien, Korea, Australien und Hongkong und Brasilien verwenden.

UGREEN Nexode: Kleiner aber auch schwächer

Alternativ dazu finden sich auch günstigere Lösungen von anderen Anbietern, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. UGREEN hat beispielsweise ein Nexode USB-C-Reiseladegerät im Programm, das mit zweimal USB-C und einem USB-A-Anschluss deutlich kompakter ausfällt, aber dann auch nur 65 Watt Maximalleistung liefert. Hier sind drei verschiedene Länderstecker enthalten und der Preis liegt im Rahmen einer Sonderaktion aktuell bei 45 Euro.