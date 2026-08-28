Apple TV zum Wochenende: „Dark Matter“ ist zurück

Wer für das Wochenende noch Seriennachschub sucht, wird heute bei Apple TV fündig. „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ ist mit seiner zweiten Staffel zurück. Die erste der insgesamt zehn neuen Episoden steht jetzt zum Abruf bereit, anschließend veröffentlicht Apple jeden Freitag eine weitere Folge bis zum Finale am 30. Oktober.

Die erste Staffel basierte auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch und schickte den Physiker Jason Dessen, gespielt von Joel Edgerton, unfreiwillig durch alternative Versionen seines eigenen Lebens. Staffel zwei setzt unmittelbar nach diesen Ereignissen an: Jason, Daniela und ihr Sohn Charlie versuchen in einer vermeintlich sicheren Realität zur Ruhe zu kommen. Das hält erwartungsgemäß nicht lange.

Die Geschichte geht über das Buch hinaus

Für Leser der Vorlage wird die Fortsetzung besonders interessant. Crouchs Roman lieferte die Grundlage für die erste Staffel, eine Buchvorlage für die nun gestarteten Episoden gibt es dagegen nicht mehr. Crouch entwickelt die Handlung als Showrunner selbst weiter und kann das Multiversum damit in bislang unbekannte Richtungen ausbauen.

Jason beschäftigt sich erneut zunehmend mit der sogenannten Box, während Daniela den Frieden der Familie immer stärker infrage stellt. Parallel suchen Amanda und Ryan weiterhin einen Weg zurück nach Hause. Auch Leighton und Blair spielen wieder eine größere Rolle. Apple hatte den Trailer zur neuen Staffel bereits auf der Comic-Con gezeigt.

Wer nach einer Folge noch nicht genug vom Multiversum hat, bekommt außerdem Begleitmaterial. Apple hat zur neuen Staffel „Dark Matter: The Official Podcast“ gestartet. Darin sprechen Beteiligte über die Geschichte, die wissenschaftlichen Ideen hinter der Serie und die Produktion der neuen Folgen.

„Stick“ kehrt im November zurück

Etwas bodenständiger wird es im Herbst. Die Golf-Comedy „Stick“ mit Owen Wilson startet am 4. November in ihre zweite Staffel. Apple veröffentlicht zunächst zwei Folgen, anschließend geht es wöchentlich bis zum 30. Dezember weiter.

Neu dabei ist Rhea Seehorn, die Apple-TV-Zuschauer vor allem aus „Pluribus“ kennen. Sie spielt die Trainerin Amanda, die Pryce Cahill bei einem ziemlich unwahrscheinlichen Comeback unterstützen soll. Während Santi versucht, den Schritt ins Profigolf zu schaffen, will Pryce selbst noch einmal angreifen und zum ältesten Spieler werden, der je ein Major-Turnier gewinnt.

Zur bekannten Besetzung gehören weiterhin Marc Maron, Timothy Olyphant, Mariana Treviño und Judy Greer. Neu stoßen unter anderem Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander und Missi Pyle hinzu.