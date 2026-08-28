ifun.de — Apple News seit 2001. 46 974 Artikel

Multiversum und Golfplatz

Apple TV zum Wochenende: „Dark Matter“ ist zurück
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Wer für das Wochenende noch Seriennachschub sucht, wird heute bei Apple TV fündig. „Dark Matter – Der Zeitenläufer“ ist mit seiner zweiten Staffel zurück. Die erste der insgesamt zehn neuen Episoden steht jetzt zum Abruf bereit, anschließend veröffentlicht Apple jeden Freitag eine weitere Folge bis zum Finale am 30. Oktober.

Dark Mater Photo 020101.Jpg.photo Modal Show Home Large 2X

Die erste Staffel basierte auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch und schickte den Physiker Jason Dessen, gespielt von Joel Edgerton, unfreiwillig durch alternative Versionen seines eigenen Lebens. Staffel zwei setzt unmittelbar nach diesen Ereignissen an: Jason, Daniela und ihr Sohn Charlie versuchen in einer vermeintlich sicheren Realität zur Ruhe zu kommen. Das hält erwartungsgemäß nicht lange.

Die Geschichte geht über das Buch hinaus

Für Leser der Vorlage wird die Fortsetzung besonders interessant. Crouchs Roman lieferte die Grundlage für die erste Staffel, eine Buchvorlage für die nun gestarteten Episoden gibt es dagegen nicht mehr. Crouch entwickelt die Handlung als Showrunner selbst weiter und kann das Multiversum damit in bislang unbekannte Richtungen ausbauen.

Jason beschäftigt sich erneut zunehmend mit der sogenannten Box, während Daniela den Frieden der Familie immer stärker infrage stellt. Parallel suchen Amanda und Ryan weiterhin einen Weg zurück nach Hause. Auch Leighton und Blair spielen wieder eine größere Rolle. Apple hatte den Trailer zur neuen Staffel bereits auf der Comic-Con gezeigt.

Dark Mater Photo 020202.Jpg.photo Modal Show Home Large 2X

Wer nach einer Folge noch nicht genug vom Multiversum hat, bekommt außerdem Begleitmaterial. Apple hat zur neuen Staffel „Dark Matter: The Official Podcast“ gestartet. Darin sprechen Beteiligte über die Geschichte, die wissenschaftlichen Ideen hinter der Serie und die Produktion der neuen Folgen.

„Stick“ kehrt im November zurück

Etwas bodenständiger wird es im Herbst. Die Golf-Comedy „Stick“ mit Owen Wilson startet am 4. November in ihre zweite Staffel. Apple veröffentlicht zunächst zwei Folgen, anschließend geht es wöchentlich bis zum 30. Dezember weiter.

Neu dabei ist Rhea Seehorn, die Apple-TV-Zuschauer vor allem aus „Pluribus“ kennen. Sie spielt die Trainerin Amanda, die Pryce Cahill bei einem ziemlich unwahrscheinlichen Comeback unterstützen soll. Während Santi versucht, den Schritt ins Profigolf zu schaffen, will Pryce selbst noch einmal angreifen und zum ältesten Spieler werden, der je ein Major-Turnier gewinnt.

Zur bekannten Besetzung gehören weiterhin Marc Maron, Timothy Olyphant, Mariana Treviño und Judy Greer. Neu stoßen unter anderem Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander und Missi Pyle hinzu.
28. Aug. 2026 um 18:02 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.974 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46974 Artikel in den vergangenen 9075 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven