ActivityWatch: Quelloffener Aktivitätstimer listet App- und Browsernutzung

Mit möglichst detaillierten Informationen will ActivityWatch beispielsweise Freiberuflern die projektabhängige Abrechnung erleichtern. Insofern wird nicht registriert, welche Anwendung wie lange genutzt wurde, sondern damit verbunden auch der jeweilige Fenstertitel und damit in der Regel eine eindeutige Projektkennung erfasst. Bei den Safari-Alternativen Chrome und Firefox lässt sich in Verbindung mit einem Browser-Plugin auch der jeweils aktive Tab protokollieren. Bei alldem betonen die Entwickler, dass keinerlei Daten den Rechner verlassen, sondern die Protokolle stets lokal gespeichert werden.

Die für Mac, Windows und Linux erhältliche Open-Source-Anwendung ActivityWatch legt ein Protokoll eurer Computer-Nutzung an. Sinn der Sache ist es, beispielsweise für Abrechnungszwecke konkret nachvollziehen zu können, wie lange man mit welcher App gearbeitet oder auf welcher Webseite verbracht hat. Aktuell steht ActivityWatch mit einer Reihe von Verbesserungen, allem voran wurde den Entwicklern zufolge hier die Unterstützung von macOS optimiert, in Version 0.11.0 zum Download bereit.

