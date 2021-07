Squash 3.3 ergänzt Wasserzeichen-Ebenen und kostenlose Demo-Funktionen

Ebenfalls neu in der aktuellen Version der App ist die Möglichkeit, das Datum der ursprünglichen Bilderstellung zu behalten. Nutzer können wählen, ob sie entweder nur das Erstellungsdatum behalten wollen, oder auch das Bearbeitungsdatum nicht durch die Veränderungen in der Squash-App beeinflussen wollen.

Die Bildbearbeitungs-App Squash bietet in der neu veröffentlichten Version 3.3 die Möglichkeit, auch mehrere Ebenen mit Wasserzeichen in Bilder zu integrieren. Bislang war die Funktion zum Hinzufügen von Wasserzeichen auf eine einzelne Ebene beschränkt.

