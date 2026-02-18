Apple TV: tvOS 26.4 räumt mit iTunes-Überresten auf

Nur einen Tag, nachdem Apple die ersten Beta-Updates seiner Betriebssysteme in Version 26.4 für Entwickler bereitgestellt hat, kommen auch freiwillige Tester zum Zug. Über Apples öffentliches Beta-Programm lassen sich nun ebenfalls Vorabversionen von iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und tvOS 26.4 auf kompatible Geräte laden.

Eine mit dem kommenden Update für Apple TV verbundene Neuerung hat sich in der vergangenen Woche bereits angekündigt. Wir haben darüber berichtet, dass Apple nun offenbar konkret daran arbeitet, auch die letzten Überbleibsel von iTunes zu entfernen. In diesem Zusammenhang wurden Nutzer darauf hingewiesen, dass sie in Kürze nicht mehr auf ihren iTunes-Wunschlisten zugreifen können.

Apps bereits zuvor weitgehend nutzlos

Mit tvOS 26.4 entledigt sich Apple weiterer, im Betriebssystem für die hauseigene Set-Top-Box noch vorhandener Altlasten. Nach dem Update sind die Apps „Filme“ und „TV-Sendungen“ nicht mehr auf dem Home-Bildschirm von Apple TV zu finden. Nutzer, die noch nicht lange bei Apple sind, werden sich ohnehin gefragt haben, was es mit diesen Anwendungen auf sich hat. Großartig nutzen konnte man die beiden Apps schon seit längerer Zeit nicht mehr. Beim Start wurde direkt angezeigt, dass die zuvor hier vorhandenen Inhalte – bei Apple gekaufte Filme und Serien – nun in der TV-App von Apple zu finden sind.

Vom iTunes Store zur TV-App

Bevor Apple seinen Fokus auf Abo-Angebote gelegt und die betreffenden Inhalte in der TV-App gebündelt hat, konnte man mithilfe dieser Anwendungen auf die über den iTunes Store zum Kauf und teils auch zum Ausleihen angebotenen TV-Serien und Filme zugreifen. iTunes wurde von Apple mittlerweile komplett ersetzt und auf Anwendungen wie Apple Music, Apple TV und Apple Podcasts verteilt.

iTunes war früher zudem für die Verwaltung von Geräten wie dem iPod, iPhone oder iPad nötig. Diese Funktion findet sich mittlerweile direkt in den Finder von macOS integriert.