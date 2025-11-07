Apple TV trailert zwei neue Serienstarts zum Jahresausklang

Apple hat zum Jahresende zwei neue Serien angekündigt, die ab Ende November beziehungsweise Anfang Dezember starten werden. Zum einen trailert der Video-Streaming-Dienst Apple TV die Naturdokumentation „Prehistoric Planet: Ice Age„, die sich an die bisherigen Staffeln der Reihe anschließt, inhaltlich jedoch einen neuen Fokus setzt.

„Doku“ über das Leben nach den Dinosauriern

Anders als die vorangegangenen Episoden, die sich auf Dinosaurier konzentrierten, widmet sich die neue Staffel der Eiszeit und stellt damit eine eigenständige Serie dar. Inhaltlich begleitet die Serie das Leben in der Zeit nach dem Aussterben der Dinosaurier und rückt Tiere in den Mittelpunkt, die unter den Bedingungen der Eiszeit überlebten. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem Mammuts, Säbelzahnkatzen und andere Vertreter der sogenannten Megafauna.

Produziert wurde die fünfteilige Reihe von der Naturfilmabteilung der BBC Studios. Erzählt wird die Serie von Tom Hiddleston, während die musikalische Untermalung erneut von Hans Zimmer stammt. Der Starttermin ist auf Mittwoch, den 26. November festgelegt.

Französischer Thriller im Dezember

Die zweite Premiere trägt den Titel „The Hunt“ und wird als Thriller angekündigt. Die französischsprachige Serie startet am 3. Dezember auf Apple TV und erweitert das Angebot an internationalen Produktionen des Streaming-Dienstes. In der Hauptrolle ist Benoît Magimel zu sehen, an seiner Seite spielt Mélanie Laurent.

Die Handlung dreht sich um eine Gruppe befreundeter Jäger, die während eines gemeinsamen Ausflugs von unbekannten attackiert werden. In der Eskalation wird ein Angreifer verletzt, woraufhin die Freunde beschließen, das Geschehen zu verschweigen.

In der Folge gerät insbesondere Hauptfigur Franck zunehmend unter Druck, da er das Gefühl nicht loswird, dass er und seine Familie nun selbst zur Zielscheibe geworden sind. Die Serie behandelt Themen wie Loyalität, Schuld und das Gefühl permanenter Bedrohung.