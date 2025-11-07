Nextcloud Workspace startet: „Europäische Alternative zu Microsoft 365“

Der Webhoster IONOS und die Macher der Cloud-Speicher und Kollaborationslösung Nextcloud sind in dieser Woche mit einer gemeinsamen Alternative zu Microsoft 365 an den Start gegangen, die vollständig in deutschen Rechenzentren betrieben wird.

IONOS Nextcloud Workspace

Der „IONOS Nextcloud Workspace“ richtet sich in erster Linie an öffentliche Verwaltungen und mittelständische Unternehmen, die besonderen Wert auf digitale Souveränität legen.

Die Plattform basiert auf der quelloffenen Technologie von Nextcloud und kombiniert klassische Büroanwendungen wie Dateiablage, E-Mail, Kalender und Videokonferenzen mit KI-gestützten Assistenzfunktionen. Die eingesetzte künstliche Intelligenz soll bei Routineaufgaben unterstützen, Übersetzungen ermöglichen und bietet eine Bildgenerierung, die sich über eine Chatfunktion bedienen lässt.

Der neue Dienst wird in der Cloud-Infrastruktur von IONOS betrieben, die in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland angesiedelt ist. Dies soll die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Unabhängigkeit von außereuropäischen Cloud-Anbietern gewährleisten.

Einzelanwender zahlen 9 Euro monatlich

Zum Start bietet IONOS das Produktpaket für 25 Nutzer drei Monate lang zu einem vergünstigten Preis von 3 Euro pro Person und Monat an. Danach beträgt der reguläre Preis 7,60 Euro monatlich. Der Workspace ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel erweitern.

Auch Einzelpersonen können den Nextcloud Workspace nutzen. Für monatlich 9 Euro bietet IONOS ein jederzeit kündbares Paket an. Enthalten sind eine 50-GB-Mailbox mit Virenschutz, ein Terabyte Speicherplatz, Office-Anwendungen für Texte, Tabellen und Präsentationen, der KI-Assistent mit Anbindung an den IONOS Model Hub, Funktionen für Chat und Videokonferenzen sowie kollaborative Werkzeuge. Der Login erfolgt wahlweise über eine individuelle Domain.

Neben den bereits verfügbaren Anwendungen kündigen die Anbieter zusätzliche Funktionen für die kommenden Monate an. Dazu zählen unter anderem ein cloudbasierter Virenschutz auf Unternehmensniveau, bereitgestellt durch G-Data, sowie eine Integration in den Data Center Designer, die Verwaltungsoberfläche der IONOS Cloud.