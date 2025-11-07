Mehr Watt, weniger Wirrwarr: Baseus überarbeitete Nomos-Station

Baseus erweitert seine Ladegerätefamilie um eine neue Variante der im vergangenen Jahr eingeführten Nomos-Serie. Die überarbeitete Schreibtischstation liefert nun bis zu 160 Watt Leistung und ist weiterhin darauf ausgelegt, mehrere Geräte gleichzeitig zu versorgen und dabei für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch zu sorgen.

Das neue Modell verzichtet zwar auf das bisher integrierte LCD-Display, bietet dafür jedoch eine gesteigerte Gesamtleistung und behält zentrale Merkmale des Vorgängers bei.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen ein ausziehbares USB-C-Kabel mit 80 Zentimetern Länge, ein klappbares Ladepad für kabelloses Laden nach dem Qi2-Standard sowie drei zusätzliche Ladeports (zwei USB-C, ein USB-A). Insgesamt lassen sich bis zu fünf Geräte parallel laden. Während kabelgebunden bis zu 140 Watt (etwa für das aktuelle MacBook Pro) bereitgestellt werden, liefert die kabellose Ladeschale bis zu 15 Watt, etwa für iPhones mit MagSafe-Technologie. Die magnetische Oberfläche lässt sich im Winkel von 0 bis 70 Grad verstellen und soll auch bei geneigter Ausrichtung einen stabilen Halt bieten.

Ladezentrale für Apple-Geräte und mehr

Das neue Nomos-Modell richtet sich besonders an Nutzer von Apple-Hardware, ist aber ebenso mit Geräten anderer Hersteller kompatibel. Die Leistung der Station wird dabei dynamisch verteilt. Eine intelligente Ladeverwaltung passt die Stromversorgung automatisch an die Anzahl und den Bedarf der angeschlossenen Geräte an.

Im Vergleich zum Vorgänger verzichtet Baseus beim neuen Modell auf ein Display zur Anzeige des Ladestatus. Dafür ist die Verarbeitung auf höhere Leistung ausgelegt. Die Schnellladefunktion für MacBooks etwa erreicht laut Hersteller in 30 Minuten bis zu 52 Prozent Akkuladung beim MacBook Pro 16 Zoll. Das Kabelsystem wurde wie schon bei der ersten Version auf Langlebigkeit hin getestet und soll sich im Dauerbetrieb bewähren. Zur Einführung wird die neue Ladestation mit einem Nachlass von 25 Euro für 95,99 Euro angeboten.

Vorgänger weiter verfügbar

Mit dem ursprünglichen Nomos 140 Watt Modell hatte Baseus den Grundstein für seine Schreibtischserie gelegt. Die Station setzte auf ein ausziehbares USB-C-Kabel und kombinierte kabelgebundenes Laden mit einer magnetischen Qi2-Ladefläche für iPhones. Das Gerät bietet eine intelligente Leistungsverwaltung und zeigt den Energiefluss über ein integriertes Display an.

Einen anderen Ansatz verfolgt die erst kürzlich erschienene 67-Watt-Version. Sie kombinierte zwei klassische Steckdosen mit drei USB-Anschlüssen und einer Qi2-zertifizierten Ladefläche. Die magnetische Halterung ließ sich neigen und drehen, wodurch sie sich auch für Videokonferenzen eignete.