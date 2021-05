Frauenhass: Apple lässt ehemaligen Facebook-Manager fallen

Von dem Eklat um Antonio García Martínez, einen ehemaligen Facebook-Manager, den Apple kürzlich für die Verwaltung der hauseigenen Werbeabteilung an Bord holte, haben deutsche Anwender nur wenig mitbekommen. Fast die gesamte Kontroverse wurde im Schatten des gestrigen Feiertages ausgetragen und war so schnell erloschen wie entzündet.

Stein des Anstoßes: Das Buch ‚Chaos Monkeys‘

Zu Antonio García Martínez muss man wissen: Der ehemalige Facebook-Manager war vor seinem Eintritt in Apples Banner-Abteilung auch als Buchautor tätig. Im Frühjahr 2016 veröffentlichte Martínez sein Buch „Chaos Monkeys„, das unter der Überschrift „Obszönes Glück und zufälliges Scheitern im Silicon Valley“ Startup-Weisheiten, Anekdoten und Ansichten aus dem Schmelztiegel der Tech-Industrie auf satten 544 Seiten versammelte.

2000+ Apple-Kollegen äußern Unverständnis

Eben jenes Buch sorgte für einen Aufschrei unter den neuen Apple-Kollegen, der in einer Petition mündete, die Mitte der Woche von dem amerikanischen Technik-Magazin The Verge veröffentlicht wurde.

In der Petition, die von mehr als 2000 Apple-Mitarbeitern unterzeichnet war, machten die Angestellten auf zahlreiche verbale Entgleisungen Martínez aufmerksam, die selbst wohlwollend formuliert den Kategorie-Stempel „Frauenhass“ verdient haben. So finden sich in den Buch des ehemaligen Facebook-Managers zahlreiche Passagen, die sich ähnlich wie das folgende Beispiel lesen:

[…] Die meisten Frauen in der Bay Area sind weich und schwach, verhätschelt und naiv trotz ihrer Ansprüche auf Weltgewandtheit und generell voller Scheiße. Sie haben ihren selbstgefälligen Anspruchsfeminismus und rühmen unaufhörlich ihre Unabhängigkeit, aber die Realität ist, dass sie im Falle einer Epidemie oder einer ausländischen Invasion genau die Art von nutzlosem Gepäck werden, das man gegen eine Kiste mit Shotgun-Patronen oder einen Kanister Diesel eintauschen würde. […]

Apple sollte Einstellung rechtfertigen

In der an die Apple-Chefetage adressierten Petition forderten die Apple-Mitarbeiter das Unternehmen dazu auf, zu erklären, wie es Martínez mit diesen Absichten in seinen neuen Posten bei Apple geschafft habe und wollte wissen welche Schritte Cupertino unternehmen würde, damit dies in zukünftigen Personalfragen nicht noch einmal passieren würde.

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der Petition hat Apple die Werbeabteilung zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen und während dieser bekanntgegeben, dass Martínez nicht mehr für das Unternehmen tätig sein werde.

In einem Statement gegenüber US-Medien ergänzte ein Apple-Sprecher: