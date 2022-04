Prime Video mit Champions League Halbfinale und günstigem Channel-Paket

Abonnenten von Prime Video profitieren auch während der Endrunde der Champions League von dem Streaming-Deal zwischen Amazon und der UEFA. So wird Amazon auch zwei der Halbfinalbegegnungen des diesjährigen Wettbewerbs ohne Mehrkosten für Prime-Kunden übertragen. Heute Abend gibt es das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid zu sehen in der kommenden Woche zeigt Amazon das Rückspiel der Bayern-Bezwinger Villarreal gegen den FC Liverpool.

Insert

You are going to send email to