Apple TV+: „Palmer“ läuft an, 2. Staffel „Teheran“ angekündigt

Über Apple TV+ ist von heute an der Spielfilm Palmer mit Justin Timberlake und June Temple in den Hauptrollen zu sehen. In dem Drama von Regisseur Fisher Stevens spielt Timberlake in der Hauptrolle den ehemaligen Sträfling Eddie Palmer, der nach seiner Entlassung nach zwölf Jahren Haft mit dem jungen Außenseiter Sam anfreundet. Bei dem Versuch, ein neues Leben zu beginnen wird Palmer von seiner Vergangenheit eingeholt.

Palmer steht als knapp zwei Stunden langer Spielfilm von heute an für Abonnenten von Apple TV+ zum Abruf bereit. Darüber hinaus wurde Apples Videodienst am heutigen Freitag um neue Folgen TV-Serien „Dickinson“, „Servant“ und „Losing Alice“ ergänzt.

„Teheran“ bekommt zweite Staffel

Bereits früher diese Woche hat Apple bekanntgegeben, dass die Spionageserie „Teheran“ mit einer zweiten Staffel fortgeführt werden soll, ein Starttermin wurde allerdings noch nicht genannt.

Die erste Staffel des Thrillers um die Mossad-Agentin Tamar Rabinyan ist im November auf Apple TV+ angelaufen und steht mittlerweile in vollem Umfang über Apples Videodienst zum Abruf bereit.