Apple TV: Neues Modell soll aufwändigere Apple-Arcade-Spiele unterstützen

Eine neue Version von Apple TV könnte gleichzeitig ein neues Kapitel in Sachen Apple Arcade aufschlagen. Einem Bericht zufolge will Apple die Leistungsfähigkeit der Set-Top-Box deutlich erweitern. Künftige Apple-Arcade-Spiele sollen dann teils auch von besonderen Hardware-Anforderungen begleitet werden und in Konkurrenz mit populären Spielen wie dem Nintendo-Titel „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ treten.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

