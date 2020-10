HomeKit-Wetterstation von Netatmo zum Aktionspreis

Die mit HomeKit kompatible Netatmo Wetterstation ist heute zum reduzierten Preis von 124 Euro und damit 45 Euro günstiger als die Preisempfehlung von Netatmo erhältlich. In diesem Startpaket enthalten sind jeweils ein Modul für Innenräume sowie für die Messung im Außenbereich.

Die von der Netatmo-Station erfassten Daten können mit der App des Herstellers auf Mobilgeräten sowie über ein Web-Interface abgerufen werden. Darüber hinaus stehen diverse Apps von Drittanbietern für den Zugriff vom Mac aus bereit. Seit mittlerweile einem Jahr ist die Netatmo-Station zudem auch mit HomeKit kompatibel und kann neben der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit auch Messungen der Luftqualität an Apples Smarthome-System übertragen. Ergänzend besteht die Möglichkeit, die Messwerte der Station über Amazon Alexa abzurufen.

Das im Lieferumfang enthaltene Modul für den Innenbereich misst neben der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch die aktuelle Luftqualität und zeigt den entsprechenden Wert in ppm an. Zudem lässt sich die aktuelle Umgebungslautstärke abrufen. Die Station selbst besitzt zwar kein Display, kann zusätzlich zu den online abrufbaren Informationen allerdings auch durch farbiges Aufleuchten über die Luftqualität im Innenraum informieren. Das zugehörige Außenmodul übermittelt darüber hinaus Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Außenbereich an die Basisstation.

Das Netatmo-System ist erweiterbar, so können neben zusätzlichen Modulen für Innen auch ein Regen- und Windmesser hinzugefügt werden.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die vielen Netatmo-Besitzern nicht bekannte Möglichkeit, die Push-Mitteilungen der Station umfangreich selbst zu konfigurieren. Diese Funktion wurde in der eben erst erschienenen neuen Version der Netatmo-App überarbeitet und einfacher erreichbar platziert. Im neue Bereich Meldungen könnt ihr nicht nur festlegen, wann ihr einen Hinweis der Netatmo-App erhalten wollt, sondern auch detaillierte benutzerdefinierte Benachrichtigungen konfigurieren.