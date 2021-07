Apple TV+: Neuer Trailer für „See“ und „Schmigadoon-Singalongs“

Für alle Abonnenten von Apple TV+, die bereits sehnlichst auf die zweite Staffel der TV-Serie „See: Reich der Blinden“ warten, hat Apple jetzt einen ausführlichen Trailer veröffentlicht. Das knapp drei Minuten lange Video will euch die vierwöchige Wartezeit bis zum 27. August verkürzen, an diesem Tag laufen die neuen Folgen der Serie auf Apples Videodienst an.

„See: Reich der Blinden“ war eine der ersten über Apple TV+ ausgestrahlten Originals-Produktionen von Apple. Die Serie spielt in einer Welt, in der ein Großteil der Bevölkerung infolge einer Virusinfektion erblindet ist. In Hauptrollen sind Jason Momoa und Dave Bautista zu sehen. Eine weitere, dritte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit.

Neben dem offiziellen Trailer zu „See“ hat Apple aktuell drei weitere Werbevideos für den hauseigenen Videodienst veröffentlicht. Unten hängen wir noch „Lisey’s Story — Deep Dive: A Trip Into Amanda’s Mind“ sowie mit „Cross That Bridge Singalong“ und „Enjoy the Ride Singalong“ zwei ebenfalls neue Videos zur Musical-Komödie „Schmigadoon“ an.