GarageBand erhält Sound-Pakete bekannter Künstler und Produzenten

Die neue Inhalte stehen von heute an als kostenloser Download in der Sound-Bibliothek von GarageBand 2.3.11 auf dem Mac und auf iOS-Geräten zur Verfügung.

Ergänzend hat Apple ein zusätzliches Producer-Paket als Begleitprogramm für die neue Doku-Serie „Watch the Sound With Mark Ronson“ veröffentlicht, die am morgigen Freitag auf Apple TV+ startet.

Für das Erstellen eigener Songs stehen in GarageBand zudem neue sogenannte Producer-Pakete bereit, für die weltbekannte Namen aus der Produzentenszene verantwortlich zeichnen, darunter Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch und TRAKGIRL.

Mit zwei neuen In-App-Remix-Sessions mit Dua Lipa und Lady Gaga kann man jetzt seine Remix-Fähigkeiten in GarageBand verbessern. Jede Session enthält inspirierende Videos der beiden Künstlerinnen, die die Geschichten hinter ihren Hits „Break My Heart“ (Dua Lipa) und (Lady Gaga) erzählen. Zusätzlich werden Schritt-für-Schritt-Remix-Anleitungen gezeigt, die von einer:m Creative Pro von Apple Retail unter Verwendung einer GarageBand Live Loops Version des jeweiligen Songs geleitet werden.

