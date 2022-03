Apple TV+: Neue Serie mit Michael Douglas, neue Sci-Fi-Serie „Metropolis“

Apple hat neue Inhalte für seinen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ angekündigt dabei und zwei in der Branche durchaus bekannte Namen fallen lassen, di eLust auf mehr machen sollen: Michael Douglas und Sam Esmail.

Michael Douglas spielt Benjamin Franklin

Unter der Obhut des Regisseurs Tim Van Patten, der seinerseits bereits an bekannten Serienproduktionen wie, Boardwalk Empire, Black Mirror, Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos und The Wire mitwirkte, wird der US-Schauspieler Michael Douglas für Apple die Rolle des amerikanischen Staatsmanns Benjamin Franklin spielen.

Apple lässt dafür eine abgeschlossene Event-Serie produzieren, die sich auf die Unterzeichnung des amerikanischen Experimentes durch Frankreich konzentrieren solle und aktuell weder einen Release-Termin noch einen Titel besitzt. Fest steht lediglich: Der 77-jährige Michael Douglas spielt den in der Serie 70-jährigen Benjamin Franklin.

Das Projekt wird auf dem Buch „A Great Improvisation: Franklin, France, And The Birth Of America“ von Stacy Schiff basieren.

Sci-Fi-Serie „Metropolis“ vom „Mr. Robot“-Macher

Ebenfalls interessant dürfte die neue Apple-Original-Serie von Sam Esmail ausfallen. Der für die 2015 veröffentlichte Techno-Thriller-Serie „Mr. Robot“ hochgelobte Produzent entwickelt für Apple TV+ eine auf dem Fritz-Lang-Stück „Metropolis“ basierende Fernsehserie.

Die neue Science-Fiction-Serie soll sowohl von Esmail geschrieben als auch unter seiner Regie aufgezeichnet werden und besitzt ebenfalls weder einen Starttermin noch eine Übersicht der am Projekt teilnehmenden Schauspieler.

Apple legt im Zusammenhang mit dem Video-Streaming-Dienst Apple TV+ stets Wert darauf zu betonen, dass es sich um den ersten Streaming-Dienst weltweit handelt, der ausschließlich auf Eigenproduktionen setzt.