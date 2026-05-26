Logitech-Kombi ausprobiert: Viel Komfort für Mac und iPad

Wer seinen Mac- oder iPad-Arbeitsplatz aufwerten möchte, kann aktuell einen Blick auf die Logitech-Kombination aus MX Keys S for Mac und MX Master 4 for Mac werfen. Das Set ist derzeit günstiger erhältlich und kombiniert eine beleuchtete Mac-Tastatur mit Logitechs aktueller Produktivitätsmaus.

Wir haben die Kombination ausprobiert und mögen sie vor allem wegen der vielen kleinen Komfortfunktionen. Die MX Keys S for Mac bietet ein deutsches QWERTZ-Layout mit Mac-Tasten, flache Tasten und eine Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch einschaltet, wenn sich die Hände der Tastatur nähern. Gerade am Abend oder am aufgeräumten Schreibtisch ist das angenehmer, als man vorher denkt.

Shortcuts für den Alltag

Über Logi Options+ lassen sich Tasten und Shortcuts anpassen. Wiederkehrende Aktionen können so schneller ausgelöst werden, etwa App-spezifische Befehle, Mediensteuerung oder kleine Automationen. Das macht die Tastatur nicht spektakulär, aber im Alltag sehr praktisch.

Die MX Master 4 for Mac ergänzt das Set passend. Die Maus bietet mehrere Tasten, ein schnelles Hauptrad, ein zusätzliches Daumen-Scrollrad und haptisches Feedback. Besonders angenehm ist, dass sich viele Eingaben je nach App unterschiedlich belegen lassen. Wer häufig zwischen Browser, Mail, Tabellen, Bildbearbeitung oder Schnittprogrammen wechselt, spart damit viele kleine Handgriffe.

Für Mac und iPad interessant

Die Kombination richtet sich vornehmlich an Mac-Nutzer, funktioniert aber auch gut in Setups, in denen zusätzlich ein iPad verwendet wird. Beide Geräte setzen auf Bluetooth und USB-C zum Laden. Wer ohnehin eine bessere Tastatur und eine produktivere Maus gesucht hat, bekommt hier ein stimmiges Paket, das deutlich mehr kann als einfache Standard-Peripherie.

Ein Pflichtkauf ist die MX-Kombi nicht, dafür ist sie regulär zu teuer. Zum reduzierten Preis wird sie aber deutlich attraktiver, vor allem wenn Tastaturbeleuchtung, anpassbare Shortcuts und die zusätzlichen Bedienelemente der Maus tatsächlich genutzt werden.