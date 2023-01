Apple TV+ mit Doku über die „Super League“

Mit „Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ startet am Freitag eine Dokuserie über die Machenschaften im europäischen Profi-Fussball auf Apple TV+. In vier Teilen will die Produktion aufzeigen, wie es zu den umstrittenen Plänen für eine europäische „Superliga“ kam und welche Machtkämpfe damit zusammenhängend hinter den Kulissen ausgetragen wurden.

Das Projekt bezog die finanzstärksten Fußballvereine in Europa mit ein und wurde kurz nach seiner Ankündigung im April 2021 wohl allem voran aufgrund von massiven Fan-Protesten wieder eingestellt. Die Apple-Produktion will nun die Hintergründe hierzu beleuchten . Apple hat jetzt auch eine deutsche Fassung des zugehörigen Trailer-Videos veröffentlicht.

„Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ ist eine vierteilige Serie, die den Kampf mit hohem Einsatz dokumentiert, der beginnt, wenn Pläne für eine abtrünnige Liga auftauchen und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des europäischen Fußballs kollidieren, so dass die mächtigsten Führer des Spiels die Traditionen des Sports verteidigen oder auf den Kopf stellen.

Apple TV+ zwei Monate lang gratis

Damit verbunden sei euch gleich nochmal daran erinnert, dass Apple weiterhin auch verlängerte Probe-Abos anbietet, um die Nutzerzahlen von Apple TV+ in die Höhe zu schrauben. Noch bis Samstag läuft eine anlässlich des Apple-Films „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle gestartete Werbeaktion, in deren Rahmen man zwei Monate lang kostenlosen Zugriff auf die Inhalte von Apple TV+ erhält. Alle Infos zur Aktion findet ihr hier.

Von dem Angebot können auch Apple-Kunden profitieren, die Apple TV+ bereits genutzt, aber aktuell kein Abonnement von Apples-Videodienst laufen haben – dies bestätigen zumindest bislang hier eingelaufene Erfahrungsberichte. Generell heißt es hier wie immer „einfach mal ausprobieren“. Wir haben ja bereits in der Vergangenheit darüber berichtet, dass die von Unternehmen wie Apple oder Amazon angebotenen Gutscheinaktionen für den Endverbraucher nicht immer nachvollziehbar sind und teils ein wenig willkürlich wirken. ifun.de-Leser Johnny schreibt uns beispielsweise, dass er bei Apple TV+ mithilfe solcher Aktionen bereits viermal innerhalb von nur zwölf Monaten kostenlose Probephasen aktivieren konnte.