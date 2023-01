Apple-Ausblick: Verhaltene Neuerungen und Mac Pro im alten Gehäuse

Mark Gurman, seines Zeichens gut mit internen Quellen bei Apple vernetzter Bloomberg-Journalist, hat seinen Ausblick auf die in diesem Jahr erwarteten Apple-Neuheiten veröffentlicht. Darüber hinaus untermauert Gurman die Erwartungen bezüglich einer noch in der ersten Jahreshälfte bevorstehenden Ankündigung der nun schon seit mehreren Jahren diskutierten Mixed-Reality-Brille von Apple.

An update on the first Apple Silicon Mac Pro: In addition to canceling a high-end M2 Extreme configuration, the machine will look identical to the 2019 Intel model but will lack user-upgradeable RAM. https://t.co/WsByewy7hm

