Microsoft-Pleite „Windows 8“ endgültig im Ruhestand

Zur Erinnerung: Windows 8.1 wird das Ende des Supports am 10. Januar 2023 erreichen. Zu diesem Zeitpunkt werden keine technischen Unterstützungs- und Softwareupdates mehr bereitgestellt. Wenn Sie über Geräte verfügen, auf denen Windows 8.1 ausgeführt werden, empfehlen wir, sie auf eine aktuellere, in Betrieb und unterstützte Windows-Version zu aktualisieren. Wenn Geräte die technischen Anforderungen für die Ausführung einer aktuelleren Version von Windows nicht erfüllen, wird empfohlen, das Gerät durch ein Gerät zu ersetzen, das Windows 11 unterstützt.

Anwender, die tatsächlich noch einen Rechner mit Windows 8.1 in Verwendung haben, sollten einen Blick auf das von Microsoft veröffentlichte Info-Dokument zum Thema werfen. Der Hersteller betont in diesem Zusammenhang unter anderem, dass die Verwendung des Betriebssystems über den 10. Januar 2023 hinaus mit sicherheitsrelevanten Risiken verbunden ist.

Steve Ballmer hat seinen Geschäftsführerposten bei Microsoft im Jahr darauf – die offizielle Version lautet „auf eigenen Wunsch hin“ – an seinen Nachfolger Satya Nadella übertragen. Uns ist Ballmer noch zu gut mit seinen Aussagen anlässlich der iPhone-Vorstellung im Jahr 2007 in Erinnerung (Video unten).

Die Zahl der Windows-PCs bei Privatanwendern, auf denen tatsächlich noch Windows 8.1 läuft, dürfte inzwischen allerdings auch sehr überschaubar sein. Eher noch könnte das veraltete Betriebssystem im Firmenumfeld hier und da Verwendung finden. Windows 8 hat unterm Strich vor allem negative Geschichte geschrieben, so fand das Konzept, die Bedienung gleichermaßen auf klassische Weise mit Tastatur und Maus oder auch per Touchscreen zu ermöglichen, wenig Anklang.

Wer erinnert sich noch an Windows 8? Als Microsoft das PC-Betriebssystem im Jahr 2012 vorgestellt hat, befand sich der Konzern unter der Leitung von Steve Ballmer. Bereits vier Jahre später wurde der Support für Windows 8 wieder eingestellt und die generelle Unterstützung für die Unterversion Windows 8.1 wurde ursprünglich bereits 2018 beendet, vom morgigen 10. Januar an wird es für Windows 8.1 auch keine Sicherheitsupdates mehr geben.

