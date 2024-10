Apple Card irreführend: Millionenstrafen gegen Apple und Goldman Sachs

Die US-Verbraucherschutzbehörde CFPB hat Apple und den Finanzdienstleister Goldman Sachs zu Strafzahlungen von über 82 Millionen Euro verurteilt. Grund dafür sind Mängel im Umgang mit Besitzern der Apple Card in Streitfällen und irreführende Informationen zu zinsfreien Zahlungsoptionen. Die Apple Card ist eine über das iPhone verwaltete Kreditkarte, die Apple in Kooperation mit Goldman Sachs seit 2019 in den USA anbietet.

Versäumnisse bei Streitfällen

Apple Card-Nutzer, die Transaktionen reklamiert haben, mussten häufig lange auf eine Klärung warten. Die CFPB stellte fest, dass Apple viele dieser Fälle gar nicht erst an Goldman Sachs weitergeleitet hat. Selbst wenn dies geschehen ist, hat die Bank in vielen Fällen nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt. So blieb es für viele Kunden unklar, ob ihre Beschwerden über fehlerhafte oder unautorisierte Abbuchungen überhaupt bearbeitet wurden.

Trotz Warnungen vor technischen Problemen haben Apple und Goldman Sachs die Apple Card 2019 auf den Markt gebracht. Diese Mängel führten dazu, dass betroffene Nutzer nicht nur fehlerhafte Transaktionen begleichen mussten, sondern auch negative Einträge in der Bewertung ihrer Kreditwürdigkeit in Kauf nehmen mussten.

Irreführende Ratenzahlungs-Angebote

Ein weiteres Problem betraf die zinsfreien Ratenzahlungen für Apple-Produkte, die Apple Card-Nutzer bei Käufen erwartet hatten. In vielen Fällen wurde diese Optionen nicht korrekt angezeigt beziehungsweise angewendet, sodass Kunden unerwartet Zinsen zahlen mussten. Dies geschah teils aufgrund von Fehlern auf der Apple-Website, auf der die zinsfreie Option nur in bestimmten Browsern sichtbar war.

Goldman Sachs wird zudem vorgeworfen, Rückzahlungen falsch verbucht zu haben, was für einige Kunden zu zusätzlichen Zinszahlungen führte.

Die CFPB verhängte daraufhin Strafzahlungen gegen beide Unternehmen. Apple muss 25 Millionen US-Dollar zahlen, während Goldman Sachs neben einer Strafe von 45 Millionen US-Dollar auch mindestens 19,8 Millionen US-Dollar an betroffene Verbraucher zurückerstatten muss. Bevor Goldman Sachs in Zukunft neue Kreditkartenprodukte anbieten darf, muss die Bank der CFPB nachweisen, dass diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.