Apple TV+: Macbeth startet heute, Suspicion nächsten Monat

Auf Apple TV+ steht mit Macbeth von heute an eine weitere, mit Spannung erwartete Apple-Originals-Produktion zum Abruf bereit. In den Hauptrollen spielen der zweifache Oscarpreisträger Denzel Washington sowie die aus der TV-Serie Fargo bekannte und für ihre Rolle dort ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Frances McDormand. Regie führt Joel Coen, der gemeinsam mit seinem Bruder Ethan nicht nur für Fargo, sondern auch für weitere bekannte Titel wie The Big Lebowski oder O Brother, Where Art Thou? verantwortlich zeichnet.

Apple beschreibt Coens knapp zweistündige Macbeth-Adaption als zeitlose Geschichte über Wahnsinn, List, Mord und Leidenschaft. Außergewöhnlich für Apple TV+ ist die vergleichsweise hohe Altersfreigabe, Macbeth ist in der Kategorie ab 16 Jahren eingestuft.

Suspicion mit Uma Thurman ab Februar

Mit Rang und Namen kündigt sich auch die für kommenden Monat angesetzte Apple-TV+-Serie „Suspicion“ an. Hier spielt die aus Pulp Fiction und Kill Bill bekannte Darstellerin Uma Thurman eine amerikanische Geschäftsfrau, deren Sohn aus einem New Yorker Hotel entführt wird. Der Verdacht fällt schnell auf vier britische Staatsbürger, die anscheinend allerdings nur lediglich zu falschen Zeit am falschen Ort waren.

Suspicion startet bei Apple TV+ am 4. Februar mit den ersten beiden Episoden, die weiteren sechs Serienteile folgen dann wie gewohnt im wöchentlichen Abstand freitags.

Hinter den Kulissen von Dickinson

Neben neuen Inhalten und Trailern hat Apple auch ein ungewöhnlich umfangreiches „Behind the Scenes“-Video zur Erfolgsserie Dickinson veröffentlicht. Über 23 Minuten hinweg lässt die Hauptdarstellerin Hailee Steinfeld gemeinsam mit den restlichen Darstellern – darunter Jane Krakowski – sowie Teilen der Filmcrew hinter die Kulissen der Serienproduktion blicken.

Dickinson zählt zu den erfolgreichsten Serien auf Apple TV+. Mittlerweile sind bereits drei Episoden der aus jeweils halbstündigen Folgen bestehenden Comedy-Serien erschienen.