Apple TV+: „Little America“ neu verfügbar, „The Banker“ kommt im März

Das Angebot von Apple TV+ wurde in dieser Woche vergleichsweise umfangreich erweitert. So startet die neue Serie „Little America“ gleich mit allen Folgen der ersten Staffel durch, zudem steht mit „Buße“ die zehnte und letzte Folge von „Servant“ bereit.

Bei „Little America“ handelt es um acht eigenständige, jeweils halbstündige Geschichten von Einwanderern in Amerika. Apple verspricht hier einen abwechslungsreichen Mix aus witzigen, romantischen, einfühlsamen und inspirierenden Geschichten.

Neues gibt es auch mit Blick auf den ursprünglich für November geplante und aufgrund von Rechtsstreitigkeiten verschobenen Apple-TV-Film „The Banker“ mit Samuel L. Jackson. Anscheinend haben sich die Dinge jetzt geregelt und Apple plant die Kinopremiere für Anfang März, der Startschuss auf Apple TV+ soll dann am 20. März fallen.

Schalke – Gladbach kostenlos bei Amazon Prime

Die Fußballfans unter euch wollen wir hier auch nochmal schnell an die Möglichkeit erinnern, den Eurosport-Channel bei Amazon Prime einen Monat lang kostenlos zu testen. Der heutige Freitag bietet sich mit der Auftaktbegegnung der Rückrunde in der Fußball Bundesliga hierfür an, ab 20.30 Uhr könnt ihr hier die Begegnung FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach live sehen. Als nächste Live-Übertragungen stehen dann Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am 24. Januar und Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04 am 31. Januar auf dem Plan.